Faizsiz evlilik kredisi çekmek isteyenler dikkat! Yaş şartı değişti: Artık o yaştakiler de başvurabilecek

Evlenme aşamasında yer alan gençler için faizsiz kredi şartları belirlendi. Bu şartlar nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI DEĞİŞTİ!

Evlenecek genç kişiler için faizsiz kredi gelişmesi yaşandı. AK Parti bölge ve illere göre yaş şart değişikliği olacağı yönünde açıklamada bulundu.

Evlilik kredisinin komisyondan geçirileceği yönünde karar alındı. Yaş şartı illere göre değişiklik gösterecektir. Genel kuruldan geçmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girme kararı sonrasında e-devlet üzerinden başvuruda bulunulacaktır. Evlilik kredi başvurusu ekranı açılarak başvuru yapılacaktır.

Başkan İnan konuyla ilgili duyuruda bulundu. Yaş şartının illere göre değişkenlik göstereceği yönünde açıklamada bulunuldu. Yararlanacak olan genç vatandaşları en üst seviyede tutarak yaş sınırı konulma kararı alınmıştır. Sınır konulmamakta ancak proje kapsamında il, bölgenin özellikleri kapsamında durum değerlendirilerek esneklik sağlanacaktır. 81 ilde gençlerin hepsine ulaşım sağlanmaktadır.