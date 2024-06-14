Fatura derdinizi Akbank ortadan kaldıracak! Faturayı getir ödemeyi kap

Bankaların kredi kartları aracılığı ile sunduğu fırsatlar devam ediyor. Sunulan fırsatlar avantajlı geri kazanımları sayesinde tercih edilebiliyor. Axess kart sahipleri için duyurulan Haziran ayı kampanyası da fatura desteği olarak yorumlanıyor. Haziran ayı boyunca gerek emekli, çalışan fark etmeksizin her bireyi yakından ilgilendiren fırsatta otomatik fatura talimatı başına ödeme alınıyor. . 1 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, müşteriler yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatı vermesi durumunda geri iade fırsatından faydalanacak. Toplamda Chip para olarak ödenecek tutar ise 500 TL olacak. Fatura talimatı başına 100 TL veren banka, toplamda 5 ödemeye iade sağlayacak.

Haziran ayı kampanyası kapsamında her yeni fatura talimatı için 100 TL olmak üzere toplamda 500 TL chip-para kazanma şansına sahip olunacak. Kampanya müşteri bazında gerçekleşeceği açıklaması yapılırken, Haziran ayı boyunca verilen talimatların geri ödemesi toplamda 500 TL'yi geçmeyecek.





AXESS FATURA TALİMATI KAMPANYASI

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, Akbank Mobil veya Akbank İnternet üzerinden ya da 444 25 25 Akbank Müşteri İlişkileri Merkezi ve Akbank Şubeleri aracılığıyla yeni Otomatik Fatura Ödeme talimatlarını verebilirler. Kampanyada en önemli şart ise yalnızca belirtilen tarih aralığında Axess veya Free kartlarıyla talimat verilmesi olacak.

30 Haziran'a kadar yapılan başvurularda hak sahibi olunan chip-paralar, 3 Temmuz 2024 tarihinde kartlara yüklenecektir. Ancak banka tarafından yapılan uyarıda bu ödülün sadece yeni talimatlar için geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca, ödül tutarının 6 ay içinde kullanılması gerekliliği de mevcut.

Son Katılım Tarihi 30 Haziran 2024!

30 Haziran 2024 tarihine kadar kampanyaya katılmak isteyen Axess kullanıcıları, ‘’HER’’ yazıp 4566'ya SMS göndermeleri veya Akbank Mobil ve Akbank İnternet üzerinden katılım sağlamaları şartı mevcut.