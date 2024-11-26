Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Bankaların ay ay kampanyaları devam ediyor. Özellikle de zorlu ekonomik koşullar altında geliri giderini karşılamayan ve alım ve hizmetleri daha ucuza getirmek isteyen vatandaş kampanyalara yönelim sağlayabiliyor. Bankalar da müşteri çekmek ya da mevcut müşterilerinin memnuniyetini arttırmak adına ay ay yeni kampanya revizelerini sunuyor. Ay ay düzenlenen kampanyaları ile dikkat çeken Akbank, özellikle de Axess kart ile yapılacak olan alışverişlerde bir çok kazanç fırsatı sağlıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada şipşak 500 TL iade fırsatı için 4 gün kaldığı belirtiliyor.

FATURA ÖDEMEKTEN BIKANLARA DESTEK

Bankaya gitmek ve sıra beklemek eziyetine dahil olmak istemeyen vatandaş, oturduğu yerden fatura ödemesini yapmak ve bunu da otomatik olarak gün beklemeden sağlamak adına otomatik fatura talimatlarına yöneliyor. Bankalar da hal bu iken otomatik fatura talimatları için kendilerini tercih edilmesi adına çeşitli kampanyalar düzenliyor. Akbank tarafından yapılan açıklamada 29 Kasım’a kadar, Axess kullanarak 1 otomatik talimatı veren müşteriye 500 TL destek sağlanacağı ifade edilmiş bulunuyor.

TEK TALİMATA DEV ÖDEME

Akbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında yapılan açıklamada son 4 gün uyarısı yapıldı ve ‘’29 Kasım 2024'e kadar vereceğiniz ilk otomatik fatura ödeme talimatına 500 TL chip-para kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.’’ denildi.

29 Kasım’a kadar, Axess kullanarak vereceğiniz ilk otomatik fatura talimatıyla 500 TL değerinde chip-para kazanabilirsiniz. Bu kampanya, özellikle yeni fatura talimatı vermek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

OTOMATİK FATURA TALİMATI KAZANCI BAŞVURU ŞARTLARI

Otomatik fatura talimatı kampanyası 1-29 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olup, Axess veya Free kart sahiplerinin başvuru yapabileceği belirtildi. Kampanyadan kazanmak için talimat öncesinde İlk otomatik fatura ödeme talimatını verirken ILK500 kodunu yazıp 4566’ya SMS göndermek gerekiyor.

Talimatlar, Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Akbank Müşteri İlişkileri Merkezi veya Akbank şubelerinden oluşturulabiliyor. Ancak banka tarafından yapılan uyarıda kampanyanın sadece yeni talimatlar için geçerli olduğu belirtilirken, eski talimatların iptal edilip yenisini vermek durumunda geçerli olmayacağı biliniyor.