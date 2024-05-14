Fatura desteği resmen açıklandı! 3 Haziran'da ödemeler başlıyor

Bankalar Mayıs ayı kampanyalarında kazandıran fırsatlar yakından takip ediliyor. özellikle de bir süredir sürekli olarak ay ay güncellenen fatura talimatlarına istinaden sağlanan geri ödeme kampanyaları dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Son zamanların en çok kampanyayı sunan banka, Akbank tarafından başlatılan fatura talimatı kampanyası, gerek emekli gerekse de çalışan her bireyi yakından ilgilendiriyor. Banka tarafından yapılan açıklamada Axess kart kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanyada 250 TL fatura talimatı ödemesi yapılıyor.





AKBANK FATURA TALİMATI KAMPANYASI

Akbank’ın müşterilerine sunduğu bir dizi fırsattan sadece biri olarak bilinen Akbank otomatik fatura talimatı, Mayıs ayı boyunca sürecek iken, kampanyaya dahil olup da talimat verilmesi zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen şartları taşıyan müşteri, kampanyadan 250 TL iade alabiliyor. Emeklisi genç, öğrencisi çalışanı her bireyin dahil olabileceği kampanyada Axess kart sahibi olmak yetiyor.

AKBANK 250 TL FATURA DESTEĞİ

Fatura talimatı veren müşteriye Akbank tarafından 250 TL destek sağlanacak iken bu da faturalara destek olarak yorumlanıyor. “FATURAC” yazıp 4566’ya SMS göndererek kampanyaya dahil olunabileceği açıklanırken, yeni fatura sayısına bağlı olarak, 50 TL’den 250 TL’ye kadar chip-para kazanma şansına sahip olunacak. Kampanyaya öte yandan bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı işe de başvuru yapılabilecek. Her bir kart için yapılan başvuru neticesinde en fazla 250 TL fatura desteği sağlanacak iken, Mayıs ayı sonunda biten kampanyada hak sahibi olunan liralar 3 Haziran tarihinde hesaba aktarılacak.





Akbank tarafından başlatılan Mayıs ayı kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Her sektör ile anlaşma yapan banka, bu kapsamda neredeyse her alışverişe geri iade imkanı sağlıyor. Banka tarafından sağlanan bu iadeler, müşterinin ilk alışverişlerini bedava yapma imkanı sağlarken, indirimli alışveriş imkanı da müşterinin cebini ferahlatıyor.