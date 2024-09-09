Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Fiat, Eylül ayında da araç sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Koç Fiat Kredi ile yapılan iş birliği kapsamında Fiat marka araçlar, özellikle Egea modeline yönelik hazırlanan kredi kampanyalarıyla müşterilere sunuluyor. Fiat Egea için düzenlenen bu kampanyada 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile sunulan fırsatlar, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Kampanya detayları, başvuru şartları ve avantajlarını bu haberimizde bulabilirsiniz.

FİAT KREDİ KAMPANYASI NEDİR?

Koç Fiat Kredi, Fiat marka araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı taşıt kredisi kampanyaları sunuyor. Eylül ayı boyunca geçerli olan bu kampanyada, özellikle Fiat Egea modeli için hazırlanan özel koşullar dikkat çekiyor. 200.000 TL’ye kadar kredi kullanma imkanı, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile bu kampanya, araç sahibi olmayı planlayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Eylül ayı boyunca geçerli olan kampanya, sıfır kilometre Fiat Egea araçlarında uygulanıyor. Ayrıca, kampanya kapsamında müşterilere ödeme planlarını bütçelerine uygun şekilde esnekleştirme fırsatı da sunuluyor.

AVANTAJLI FAİZ ORANLARIYLA FİAT KREDİ KAMPANYASI

Fiat Egea için düzenlenen bu kampanyada, 200.000 TL kredi kullanımında %2,99 faiz oranı ile araç sahibi olmak mümkün. Bu faiz oranı, 12 ay vade ile sınırlandırılmış olup, bu süre boyunca aylık taksitler sabitlenmiştir. Araç sahibi olmak isteyen müşteriler, sabit taksit seçenekleriyle ödeme planlarını düzenleyebilir ve bütçelerini rahatlatabilir.

Özellikle düşük faiz oranlarıyla sunduğu taşıt kredisi fırsatları, Koç Fiat Kredi’nin müşterilere sağladığı en büyük avantajlardan biri olarak öne çıkıyor. Hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için uygun koşullarda hazırlanan bu kredi fırsatları, araç sahibi olmayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİYLE FİAT KREDİ KAMPANYALARI

Koç Fiat Kredi, esnek ödeme seçenekleri ile müşterilere kendi bütçelerine uygun ödeme planlarını oluşturma imkanı sunuyor. İster sabit aylık taksitlerle ödeme yapmayı tercih edin, ister dönemsel ödeme seçenekleri ile bütçenizi rahatlatın, bu kampanya her ihtiyaca uygun çözümler sağlıyor.

Sabit aylık ödeme planlarının yanı sıra, müşteriler dönemsel ödeme seçeneklerinden de yararlanarak bütçelerine en uygun ödeme planını oluşturabilirler. Böylece, hem kısa vadede hem de uzun vadede ödeme sıkıntısı yaşamadan Fiat Egea sahibi olabilirsiniz.

FİAT EGEA'YA KOLAY SAHİP OLMA FIRSATI

Fiat Egea, geniş iç hacmi, modern tasarımı ve gelişmiş teknoloji özellikleri ile dikkat çeken bir modeldir. Koç Fiat Kredi’nin Eylül ayı kampanyası kapsamında, bu modeli avantajlı kredi koşullarıyla satın almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. 200.000 TL kredi kullanımı ve %2,99 faiz oranıyla, Fiat Egea’ya sahip olmanın kolaylıklarını keşfedebilirsiniz.

Bu kampanya, sadece sıfır kilometre 2024 model Fiat Egea araçlar için geçerlidir. Ayrıca, kampanyadan yararlanan müşterilere özel olarak kredi tahsis ücreti ve rehin tesis ücreti gibi masraflar da kampanya kapsamında düzenlenmiştir.

FİAT KREDİ KAMPANYASINDAN NASIL YARARLANILIR?

Fiat kredi kampanyasından yararlanmak oldukça kolay! Aşağıdaki adımları izleyerek, Koç Fiat Kredi ile siz de hayalinizdeki Fiat Egea modeline sahip olabilirsiniz:

Araç Seçimi: Fiat Egea modelini tercih edin ve yetkili Fiat bayisine başvurun. Kredi Başvurusu: Koç Fiat Kredi uzmanları, size en uygun kredi teklifini sunarak başvuru sürecinde size rehberlik edecektir. Kampanya Avantajlarından Yararlanın: Başvuru sürecini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayarak, avantajlı kampanyadan yararlanarak aracınıza sahip olun.

Başvuru süreci oldukça hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Uzman ekipler, taşıt kredisi başvurunuz sırasında gerekli tüm bilgileri sağlayarak sürecin sorunsuz geçmesine yardımcı olur. Siz de aracınızı seçin, başvurunuzu yapın ve kısa sürede Fiat Egea'nıza kavuşun!

EYLÜL AYI ÖZELİNDE SUNULAN FİAT KREDİ FIRSATLARI

Fiat ve Koç Fiat Kredi iş birliğiyle sunulan bu kampanya, 03.09.2024 – 02.10.2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi kullanımında, 12 ay vade ve %2,99 faiz oranı ile aylık 21.170,95 TL ödeme yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, bir defaya mahsus olmak üzere yasal vergiler dahil 1.150 TL kredi tahsis ücreti ve 137,31 TL rehin tesis ücreti talep edilecektir.

Kampanya, sadece Fiat Egea modeline özel olarak düzenlenmiş olup, sınırlı stoklar doğrultusunda geçerli olacaktır. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, yetkili Fiat bayilerinden detaylı bilgi alarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

KOÇ FİAT KREDİ KAMPANYASIYLA HAYALİNİZDEKİ FİAT'A ULAŞIN

Fiat Egea'ya sahip olmak artık çok daha kolay! Koç Fiat Kredi’nin sunduğu uygun faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri ve avantajlı kampanyalar ile siz de hayalinizdeki araca hızla ulaşabilirsiniz. Eylül ayı boyunca geçerli olan bu fırsatları kaçırmamak için hemen yetkili Fiat bayilerine başvurarak aracınıza sahip olabilirsiniz.