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Finansbank'tan emekli promosyonu revizesi! Rakamlar artıyor

Mayıs ayına yaklaştığımız şu günlerde emekli promosyonlarında artı gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşımayı düşünenler için mayıs müjdesi verildi.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 17:00
Finansbank'tan emekli promosyonu revizesi! Rakamlar artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat sonrasında emekli promosyonlarında güncellemeye gidilmişti. İlk kamu bankalarında başlayan zam furyası, akabinde özel bankalara da sıçramış özel bankalar artı kampanyaları ile 12.000 TL'ye ek promosyon ödemelerini sunmuştu. 

Mayıs ayına yaklaştığımız şu günlerde emekli promosyonlarında artı gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşımayı düşünenler için mayıs müjdesi verildi. Banka, emekli promosyonlarını yükselterek emeklilere cazip bir kampanyasını açıkladı. QNB Finansbank, emekli maaşınıza göre değişen miktarlarda promosyon imkanı sunuyor.  Aylık maaş aralığına göre belirlenen promosyon tutarlarını revize eden bankanın açıklaması şu şekilde;

''Aylık Maaş 0 - 9.999 TL: 6.250 TL

Aylık Maaş 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL

Aylık Maaş 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL

Aylık Maaş 20.000 TL ve Üzeri: 15.000 TL''

Finansbank, promosyonun yanında emeklilere özel bir dizi avantajı da açıklamış bulunuyor. Kart ile market alışverişlerinizde aylık 50 TL'ye kadar %5, eczane alışverişlerinizde ise aylık 50 TL'ye kadar %5 indirim imkanı sağlayan banka; yıllık toplamda 1.200 TL'ye varan tasarrufu da beraberinde sağlıyor. Özel mevduat faiz oranları, ücretsiz havale/eft, düşük faizli kredi imkanları ve bankamatik kartı gibi avantajlar da maaşını taşıyan emekliyi bekliyor.

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