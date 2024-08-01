Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

Artan enflasyon, her ürün ve hizmete zam olarak yanısmaya devam ediyor. Hal bu iken acil nakit ihtiyacı gün gün artmaya devam ediyor. Eşten dosttan nakit alımının durma noktasına geldiği şu günlerde bankalar ilk tercih olurken bankalar da düzenledikleri kampanyaları ile müşteri kazanma yolunda emin adımlar atıyor. Bankalar tarafından sağlanan kredi imkanlarının yanı sıra yapılan harcamaya sağlanan geri iade kampanyaları da oldukça dikkat çekiyor. Uzun zamandır müşteri portföyünü arttırmak, müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşterisinin yanında olduğunu hissettirmek adına ay ay yeni kampanya duyurularını yapan Garanti Bankası tarafından yeni başlatılan kampanya oldukça dikkat çekiyor. Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyaya dahil olan ve belli başlı şartları sağlayan müşteriye 37.000 TL ödeme yapılıyor.

25.000 TL’ye varan faizsiz nakit avans imkanı sağlayacak olan banka, 12.000 TL'ye varan bonus kazanımı sağlayacaklarını da belirtmiş bulunuyor. Garanti Bankasına yeni müşteri olacak olan kişileri kapsayan kampanyada mobil uygulamada üzerinden müşteri olunması ve kredi kartı başvurusu yapılması durumunda kampanyaya dahil olunacağı belirtildi. Yapılan kredi kartı başvurusunun onay alması akabinde limit oranınca faizsiz nakit avans kullanımı sağlanacağı belirtilirken, söz konusu kampanyalar ile alakalı da bilgilendirme yapılmış bulunuyor.





GARANTİ BANKASI AĞUSTOS KAMPANYASI

Garanti Bankası, "İlk kez Bonuslu ol, FAİZSİZ 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans ve her ay 12.000 TL’ye varan bonus fırsatından yararlan!" sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında; nakit avans 3 taksit şeklinde kullanılabilecek iken geri ödemesi de aylık 8.333 TL’ye tekabül ediyor.

Garanti Bankası taksitli nakit avans kampanyasının yanı sıra aynı şartları sağlayan müşterisine 12.000 TL bonus imkanını da açıkladı. Müşterilerin kredi kartları aracılığıyla gerçekleştireceği alışverişlerde bu tutara kadar geri iade fırsatı yakalayacağı belirtilirken, söz konusu kampanyada sektör ve tutarlar ile alakalı bilgilendirme resmi web adresinde yer alıyor.

Banka tarafından bir çok kampanyanın Ağustos ayında da devam edeceği belirtildi. Market alışverişlerinize 400 TL,GarantiPay ile 600 TL bonus! Imkanı, Otomatik Fatura Ödeme Talimatınıza450 TL'ye Varan Bonus!

, E-ticaret alışverişlerine 600 TL,GarantiPay ile 900 TL bonus!

Giyim, aksesuar, ayakkabı, kozmetik veçiçek alışverişinize GarantiPay ile 500 TL bonus! Kampanyaları sadece bu kampanyalardan bir kaçı olduğu da belirtilmiş bulunuor.