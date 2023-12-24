Garanti Bankası'nda hesabı olanlar yaşadı! Nakit ihtiyacınız mı var? Bu kampanya tam size göre!

Garanti Bankası, yeni kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi kullanan tüm vatandaşlara aynı gün kredi kullandırımı sunacağını duyurdu. Garanti Bankası, Aralık ayı sonuna kadar hazırlamış olduğu yeni finansman kampanyasıyla, uygun faiz oranlarıyla krediden yararlanmak isteyen ve 18 yaşından itibaren kredi ödemesinden anında faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi başvurularını açtı.

Garanti Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara yönelik olan bu kampanya, kampanya kapsamında ihtiyaç kredisiyle birlikte maksimum 100.000 TL'ye kadar borç geri ödemeli kredilerde işlem yapılacak ve ödemeler hızlı olarak gerçekleştirilecek.





Başvurunuzu Garanti Bankası üzerinden gerçekleştirmek ve şubeye gitmeden aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde başvurunuzu tamamlamak istiyorsanız, banka müşterisi olarak kredi başvurunuzu 5 dakikadan kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası, yeni kampanyasıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere internet bankacılığı aracılığıyla 5 dakikada gelir vergisi şeklinde 50.000 TL'ye kadar kredi alma fırsatı sunuyor.

Garanti Bankası, emeklilere yönelik yeni kampanyasında uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatları sunarak emekli müşterilerine bireysel ihtiyaç kredisi sunuyor. Kimlik kartınızla en yakın şubeye gidebilir, emeklilik hesabınız üzerinden işlem yapabilir, emekli maaşınızı Garanti Bankası'na aktarabilir, tüketici finansmanının yanı sıra emekli desteğinden de yararlanabilirsiniz.