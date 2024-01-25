Garanti Bankası'nda hesap açtıranlar dikkat! Başvuran 1000 TL para iadesi alacak

Garanti BBVA, finans dünyasına yeni heyecanlar getiriyor. Banka, müşterileri için hazırladığı yeni kampanyasıyla gündemi sarsacak fırsat sunuyor. 31 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak olan söz konusu kampanya banka müşterilerine 1000 TL tutarında ikramiye alma olanağı sağlıyor. İşte detaylar..

Garanti Bankası'nda hesap açtıranlar dikkat! Başvuran 1000 TL para iadesi alacak
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Garanti BBVA tarafından sunulan bu eşsiz fırsat, bankaya ait mobil uygulamasını indiren müşteriler için, Garanti BBVA müşterisi olmaları ve ilk kez ekstra kredi kartı veya Kredi Kartı başvurusunun onaylanması durumunda geçerlidir. Bu kartla 20 Şubat tarihine kadar yapacağınız 1000 TL ve üzerinde ilk harcamanızda 1000 TL bonus kazanabilirsiniz.

Kampanyanın Detayları

Kampanyadan en iyi şekilde yararlanmak için birkaç şeye dikkat etmeniz gerekir. Bonus kredi kartı Money Bonus kredi kartı başvurusunu öncelikle Garanti BBVA Mobil, Bonus.com.tr veya Moneybonus.com.tr üzerinden yapmanız gerekmektedir. Ancak Bonus Flexi, Flexi, Ticari Kart, Bonus Genç, Paracard Bonus adlı kartlar zorunlu kategorinin dışındadır. Ayrıca, personel kartı ve promosyonlu emeklilik avantajları alan müşteriler bu zorunlu avantajdan yararlanamaz.

Kazançlar, 25 Şubat ile 25 Mart 2024 tarihlerinin arasında kullanılabilir. Bu süre içerisinde bonusunuzu kullanmadığınız takdirde 26 Mart 2024 günü hesabınızdan geri alınır. Söz konusu kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en çok 1000 TL tutarındaki bonusu kazanabilir.

"Online alışverişlerde de geçerli"

Garanti BBVAe programı online alışverişlerde geçerlidir. Ancak kampanya kapsamında web hesaplarına yapılan ödemeler bu programa dahil değildir. Bu program, Garanti BBVA müşterilerine finansal fayda sağlamanın yanı sıra alışveriş deneyimlerini iyileştirme fırsatı olarak da görülüyor. Bu alanı kullanmak istiyorsanız hızlı davranın. Çünkü kısa süre için geçerlidir.

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