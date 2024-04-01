Görenlerin gözleri yerinden fırlayacak! O banka 32 günde 35.605 TL kazanç sağlayacak

TCMB tarafından sıkılaştırma politikası uygulamaları devam ediyor. Seçimden hemen önceki hafta hiç beklenmedik bir adım atan TCMB bu kapsamda politika faizlerini yüzde 50'ye yükseltti. Yükselen faiz oranlarının en çok etkisi ise mevduat faizlerine olurken, mevduat hesaplarına adeta oluk oluk para aktı. Alınan karar öncesinde en yüksek yüzde 48-49 bandında seyreden mevduat faizleri geçtiğimiz haftadan bu yana artış göstererek yüzde 56'lara kadar dayandı.

TL'nin değer kazanması talebin artması adına Merkez Bankası tarafından önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Enflasyonun kontrol altına alınmasına destek sağlaması planlanan politika faizleri kredi ve kredi kartı faizlerinin yanısıra mevduat yatırımcısını da etkiliyor. Ekstra kazancın arttığını hesaplayan vatandaş, soluğu meduat hesaplarında alabiliyor.





Artırım kararları sonrasında ihtiyaç kredi faiz oranları yüzde 82'yi aşmış bulunuyor. Öte yandan mevduat faizlerinde de yazın yüzde 25 civarında seyreden oranlar yüzde 60'a kadar dayanmış bulunuyor. TL kaybının önüne geçilmesi adına KKM'lerden çıkış, yastık altındaki altınlardan daha fazla kar amacı güdülürken, 750.000 TL'si olan vatandaş, 32 günlük getiriyi de banka banka araştırıyor. Bankaların sunduğu mevduat fazizi oranları yeni müşteriye özel olarak tek seferlik sağlanabiliyor. bu kapsamda yatırımı olan birey, ay ay yeni bankalara yatırımını taşıyarak ekstra kazanç sağlayabiliyor.

BANKA BANKA MEVDUAT HESAPLAMA

Özel müşteri haricinde bankaların resmi internet sitelerinde yer alan mevduat faizi hesaplamaları şu şekilde. İşte 750.000 TL'si olan birey için bank banka mevduat getirisi hesaplamaları

Akbank yeni müşterilere özel olarak sunduğu kampanyada %54 faiz oranı ile Aylık 33.732 TL net getiri sağlıyor. Odeabank yeni vadeli mevduat hesaplarına yüzde 53 faiz verirken 32 günlük getiri 33.107 TL oluyor. CEPTETEB marifetli hesap kampanyasında %55 faiz oranına 34.356 net getiri sunuyor. Fibabanka mevduat faizi oranlarını adeta arşa çıkarırken Kiraz hesap müşterilerine %57 faiz oranı ile Aylık 35.605 TL ödeme yapıyor. Alternatif Bank Vow hesap ile %56 faiz oranı sunarken aylık net getiri 34.981 TL'ye kadar çıkabiliyor.