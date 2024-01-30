Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi

Altının geleceği nokta merak konusu olurken Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş önümüzdeki günlerden altının geleceği seviyeyi duyurdu. Uzman isme bakarak yüzde 0.8 değer artışıyla beraber gram altının 1981 TL seviyelerine gelindi. Çeyrek altın 3320 TL olurken yakın ve uzak dönemde bu artışın devalılığı göstereceği merak konusu oldu.



ALTINDA FIRSAT İMKANI

Gram altında 2 bin TL ve altındaki fiyatların alım için fırsat oluştururken uzman isim yaşanan düşüşle beraber ons altın üzerinde açıklamalarda bulundu. ons altında meydana gelen 20 dolar seviyelerinde düşüşler yaşanırken gram altın 1980 TL seviyelerine gelindi. Uzman isme göre 1980 TL seviyesi alım için değerlendirilebilir. Ancak elinde altını olanların biraz daha sabretmesi gerekiyor.







ALTIN 3 BİN TL OLACAK

siyasi ve ekonomik gelişmeler piyasalarda ani değişikliğe neden olurken altın uzmanları analizle beraber son tahminlerini açıkladı. Yatırım tavsiyesi olmayan bu tahminlerin kesinliği söz konusu değildir. Memiş, öngörülen dönemde altında ciddi yükseliş yaşanırken 2500 TL seviyelerine gelirken 3 bin TL'ye yükseliş devam edeceği tahminleri yapıldı.

