Gram altın borcu olan hemen ödesin! 2500 TL olacağı tarihi açıkladılar

Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, altının gramının ne zaman 2500 TL'ye ulaşacağı konusunda açıklama yaptı. Memiş ayrıca gram altının ne kadar nihai yatırım fırsatı sağlayacağına da dikkat çekiyor. Dolara ilişkin de değerlendirmede bulunan Memiş, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın günü 7868 puanda kapattığını, önümüzdeki haf

Dolara ilişkin değerlendirmede bulunan İslam Memiş, şunları söyledi: "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günü 7868 puanda tamamladı. Değer 2,10 arttı. Alım tepkisi geldi. Bunların doğal olduğu haftayı geride bırakıyoruz. Bu hafta 8.150 puana yükselebilir. Bunun sürdürülebilir olması için doların kontrol altına alınması gerekiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler satışlara veya büyümeye yol açabilir. Bu kazancın sürdürülebilmesi için 8.200 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerekli"

“ÇOK ZOR BİR AY OLACAK”

İslam Memiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dolar/TL kuru 28,43 lira. 28,50 lira seviyeleri test edildi, hatta 28,51 seviyesine düştü.





Özellikle dolar kurunda yıl sonu hedefimiz 29 lira ve 29,70 lira. Yukarı yönlü hareket devam etmekte. Son iki hafta içinde dolar/TL kurunun 29 TL'ye doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu fiyatlar kasım ayının gelmesiyle başlıyor. Bizi çok karmaşık bir ayın beklediğini bekliyordum.

Özellikle dolar tarafında 24 lirayı görecek bir gelişme ya da bilgi akışı olmadığını belirtmiştim. Google'da bazı kişilerin 24 lira seviyesiyle ilgili paylaşımlarını gördüm. Bu bir operasyondur, teknik bir hata değil.

Varlıklarınızı fiyata göre yönlendirmemenizi tavsiye ederim. Böyle bir durum mevcut değildir.

Euro/dolar paritesi hedefimiz 1,07 ve bu seviyeler oldukça cazip. Eylül ayında serbest, dolar sahiplerinin euro cinsinden pozisyon alması gerektiğine dair uyarı aldım. Bu hafta 1,06 seviyesine bir geri çekilme yaşanabilir. Dolar sahipleri euro/dolar paritesi sayesinde euroya geçmek için iyi bir fırsata sahip olabilirler.

Euro/TL kurunun değeri ise 30 lira 54 kuruşta ve yükseliyor. Daha önce 30 liranın altında dalgalanmalar yaşanıyordu. İsrail-Filistin savaşı başladıktan sonra euro en düşük seviyesindeydi. Euro ile ilgili uyarılarımı hatırlatmak isterim. 2024 yılında TL bazında 50 lira seviyesinde görülebileceğini öngörüyorum."

Altının mevcut durumu ve uzun vadeli tahminleri hakkında paylaşımda bulunan İslam Memiş, şunları söyledi:

"Bir ons altının fiyatı şu anda 1.984 dolar. Cuma günü 2.000 dolara yükseldi. ‘1960 fiyatlarına dönmemiz lazım, bu sefer gücümüz yetiyor’ dedim. Ancak para çekme işlemleri hala sınırlıdır. Ons altın dolar endeksini takip etmekte. 980 doların altında ne kadar kalabileceğini görmek önemli olacak ancak trend yukarı yönlü. 2.000 dolar seviyesinde istikrar kazanırsa 2024 yılına kadar 2.350 dolara ulaşabilir. onunda bir toparlanma olabilir ama ondan sonra altın treni kalkacak arkadaşlar"

GRAM ALTININ 2500 TL ZİRVESİNİN TARİHİ

İslam Memiş, gram cinsinden altınla ilgili ise şunları söyledi:

“Ayrıca gram tarafında da bir miktar daralma olduğunu fark ettik. Geçtiğimiz iki hafta boyunca gram altın fiziki piyasada TL cinsinden 1873 lira seviyesini test etti. Şimdilerde son bir adımımız var. Bu kez 1880 lirayı aşacak ve yılsonu beklentilerimiz gerçekleşecek. Daha önce acele etmemen konusunda seni uyarmıştım. Ben gram altının 1873 ya da 1880 liradan alınmasını tavsiye etmiyorum dedim.

Ons altı baskı tekrarlanırsa 1.830 liradaki destek seviyelerini takip edeceğim. 2024 ortasına kadar 2.500 lira öngörüm aynı kalıyor. Altın borcu olanların seviyeleri dikkate alması önemlidir. Bir ons gümüşün maliyeti 23,08 dolardır. 22,80 dolar seviyesinde destek noktası gibi görünüyor. 24 dolar ve 26 dolar seviyeleri ise hedeflenmelidir.

Gümüşün fiyat artışı altına göre daha hızlı olacaktır. Gram gümüşte 21 liranın üzerindeyiz. Bu çerçevede hedef 24 lira, daha sonra da 26 lira olacak. Gram ve ons gümüş fiyatları çift haneli aralığa girdi. Gümüş burada her zaman son sözü söyleyecektir.”