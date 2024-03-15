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Hazine'nin euro tahviline yoğun talep: 5 kat fazla talep gördü!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2 milyar Euro tutarındaki Euro cinsinden tahvil ihracı büyük ilgi gördü. Yatırımcılar ihraç tutarının 5 katından fazla talep göstererek Türkiye'ye olan güvenlerini bir kez daha kanıtladılar.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:05
Hazine'nin euro tahviline yoğun talep: 5 kat fazla talep gördü!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Euro cinsinden tahvil ihracına yoğun talep geldi. Tahvile 300'e yakın yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi. Bakanlık, Euro cinsinden 2030 vadeli tahvilinde ihraç tutarını 2 milyar Euro olarak belirledi. Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin ve programa duyulan inancın açık bir göstergesi olarak nitelendirildi.

İhraç Tutarı 21 Mart'ta Hesaplara Geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başarılı ihraçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İhraç tutarının 21 Mart'ta hesaplara geçeceğini belirten Şimşek, yerel seçim sürecindeki spekülatif söylemlerin program hedeflerini engelleyemeyeceğini vurguladı.

Dağılım ve Katılım

Tahvilin dağılımına bakıldığında, yüzde 42'sinin Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'inin diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'inin ABD, yüzde 13'ünün Orta Doğu, yüzde 5'inin Türkiye ve yüzde 4'ünün diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldığı görülüyor.

Uluslararası Sermaye Piyasalarından Sağlanan Finansman

Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5,2 milyar dolar finansman sağlandı. İhraçla ilgili yetki verilen bankalar arasında Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale bulunuyor.

Bakan Şimşek'ten Değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke tarihinin en yüksek tutarlı avro ihracını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Şimşek, beş kattan fazla talep gelen işlemin, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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