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Hemen e-Devlete girip bakın! TOKİ sizi seçmiş olabilir

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından son dakika yapılan açıklama TOKİ’den ev sahibi olmak vatandaşı yakından ilgilendiriyor

Yayın Tarihi: 22.06.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 09:29
Hemen e-Devlete girip bakın! TOKİ sizi seçmiş olabilir

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından son dakika yapılan açıklama TOKİ’den ev sahibi olmak vatandaşı yakından ilgilendiriyor TOKİ’ye başvuru yapan bireye yönelik duyuruya istinaden kura sonuçları ve kuralarda yer alan konutların yapım aşamalarına yönelik gelişmelerde açıklandı.

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TOKİ SONUÇLARI E-DEVLETTE

 Hayat koşulları bireyin normal yollarla ev almasının konut sahibi olmasını önüne geçtiği Şu günlerde TOKİ konutları büyük ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca kişi bu kapsamda ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek adına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan projelere başvuru yapıyor.

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KONUT SÜREÇLERİ VE TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

CDDO tarafından son dakika yapılan açıklamada TOKİ başvuruları ile alakalı olarak yeni gelişmeler belirtildi. Gerek kura sonuçları gerekse de proje sürüşlerinin e-devlet üzerinden takip edileceği açıklamasını yapan yetkililer bu açıklamasında; TOKİ tarafından alınan başvuru neticelerini artık oturulan yerden kontrol edilebileceği müjdesini verdi. Bu kapsamda proje durumları ve kura sonuçları ile alakalı gelişmeler e-devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecek

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