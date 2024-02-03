Hesaplar tamam! 3 ay sonra hesaplarınıza bakın 117.000 TL yatacak

Mevduat faizlerinde Aralık ayından başlayan alevlenme yeni yıl itibari ile sönmeye başlamıştı. Aralık ayında yıllık hesaplarını tutturma amacı güden bankalar faiz oranlarını yükseltirken, Ocak ayında 5-6 puan gerilemeler mevcut. 25 Ocak'ta TCMB politika faizi açıklaması sonrasında 250 baz puan yükseliş kararı verildiği belirtilirken, bu kapsamdan kredi ve kredi kartlarının etkilenöeyeceği belirtilmişti. Özellikle de bankaların sunduğu ek kampanyalarla birlikte bankalar gün gün mevduat faizlerini yükseltmeye başladı. Şubat ayından bu hesaplamalarda artışların yaşanacağı belirtilirken, özellikle yüksek vadeli mevduatlarda faizler tekrardan artışa geçti.

Bankalar yatırımları değerlendirmek ve işlemek adına yüksek vadede daha fazla getiri imkanı sağlıyor. Yatırımı olan ve bunun enflasyon karşısında ezilmemesi adına ay ay birikim yapan vatandaş, özellikle de 92 günlük vade tercihini yaparken, bankalar da 32-35 günlük faiz oranından 2 3 puan daha fazla faiz imkanı sunarak getirilerin artmasını sağlayabiliyor. Bankalar yeni müşterilerine özel olarak da kampanyalar düzenleyebiliyor. Özellikle de yüksek tutarlara göre daha fazla faiz sunuluyor.





1.000.000 TL 3 AYLIK GETİRİSİ

1 milyon lirası olan ve 3 aylık vadede bağlamak isteyen vatandaş, getirisini merak ediyor. Her bankanın kendi bütçesine göre sunduğu faiz oranları farklılık gösteriyor. Ancak ortalama olarak yüzde 43-44 seviyesinde seyrediyor. İşte 1 milyon lirası olan ve bu yatırımını 3 aylık değerlendirmek isteyen vatandaşa özel faiz oranları

AKBANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 49,00

Net Kazanç: 117.332 TL

ODEABANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 112.542 TL





DENİZBANK MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 46,00

Net Kazanç: 110.148 TL

GARANTİ BANKASI MEVDUAT FAİZİ

Yıllık Faiz Oranı: % 45,00

Net Kazanç: 107.753 TL