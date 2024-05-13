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HSBC'den dolar/TL'ye yıl sonu Tahmini: Makro veriler olumlu, faizler TL talebini arttıracak

HSBC, Dolar/TL tahminlerini güncelleyerek yıl sonu hedefini 37-40 aralığı olarak açıkladı

Yayın Tarihi: 13.05.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 20:18
HSBC'den dolar/TL'ye yıl sonu Tahmini: Makro veriler olumlu, faizler TL talebini arttıracak

HSBC, dolar/TL tahminini değiştirmedi

HSBC'den Dolar/TL Tahmini: Yıl Sonu 37-40 Aralığında!

HSBC, son yayımladığı notta Dolar/TL tahminlerini güncelleyerek yıl sonu hedefini 37-40 aralığı olarak açıkladı. Bu tahmin, TCMB'nin yeni enflasyon tahminleri ve son enflasyon beklenti anketine dayanıyor.

HSBC Uzmanları Ne Diyor?

HSBC Döviz Stratejisti Murat Toprak ve Avrupa Döviz Stratejisti Charlotte Ong imzalı notta, makro ve mali değerlendirmelerinin "büyük ölçüde" değişmediği belirtiliyor. Dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı bir hareket göstereceği ve yıl sonu tahminin 36,0 olarak korunacağı ifade ediliyor.

Ancak TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında da tamamlayabileceği vurgulanıyor.

Döviz Talebi ve Arzı Dengede

Notta, Mart yerel seçimleri öncesinde döviz talebinin yüksek olduğu bir dönem yaşanırken, sonrasında döviz talebi ve arzı arasında daha iyi bir denge kurulduğuna dikkat çekiliyor.

Nominal Faizler TL Talebini Arttıracak

Öte yandan, nominal faizlerin yüksek seviyesi ve yılsonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı öngörülüyor.

Makro Veriler Olumlu Gelmeye Devam Ediyor

Türkiye'nin enflasyon verilerine ve makro ekonomik görünüme değinilen notta, makro tarafta veri sinyallerinin olumlu gelmeye devam ettiği belirtiliyor. Yıllık enflasyon oranının henüz zirve noktasına ulaşmamış olsa da (muhtemelen bu ay), düşüş eğiliminin ikinci yarıda açıkça görülmesi bekleniyor.

Finansal ve Makro Eğilimler TL'yi Destekliyor

Finansal ve makro eğilimlerin de TL'yi desteklemesi nedeniyle dolar/TL'nin önümüzdeki aylarda ılımlı ve yavaş yükseleceğine dair inanç güçleniyor. Mevduat faizlerinin yılın geri kalanında sabit kalması durumunda, ikinci yarıda enflasyonun yavaşlaması nedeniyle TL mevduatların daha da cazip hale gelmesi muhtemel.

TCMB Döviz Rezervleri Artıyor

TCMB'nin döviz rezervleri mart ayının sonundan itibaren arttı ve net yabancı pozisyonunda iyileşme görüldü. Sürdürüldüğü takdirde, büyük sermaye girişleri de döviz rezervlerinin artmasına katkıda bulunacaktır.

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