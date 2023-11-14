Hyundai yeni kampanyasıyla arabası olanın bile gönlünü çalacak! O modele 145 bin TL birden indirim geldi

Araba alacaklar dikkat! Bu indirime çok şaşıracaksınız! Detaylar haberimizde.

Hyundai yeni kampanyasıyla arabası olanın bile gönlünü çalacak! O modele 145 bin TL birden indirim geldi
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Hyundai fiyatları en düşük noktasına ulaştı. Hyundai Kona modeli için büyük bir indirim kampanyası sizlerle olacak! Tüm detaylar haberimizde.

HYUNDAI'DEN MÜKEMMEL İNDİRİM

Hyundai'nin B-SUV segmentindeki agresif modeli Kona, çılgın indirim teklifleriyle müşterilerini memnun etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Kona 1 milyon 665 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyordu. Güney Koreli otomobil büyükleri araç fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü. Hyundai'nin yayınladığı güncel fiyat listesine baktığımızda başlangıç ​​versiyonunda 145 bin liralık indirimin olduğunu görebiliriz.

Hyundai'den Mükemmel İndirim

1 milyon 520 bin liradan alıcılara sunulan Elite adı verilen pakette1.0 litrelik 120 beygir gücündeki benzinli motor ve tam otomatik şanzıman bulunmakta. Hyundai Kona performans beklentilerini karşılıyor ve bu anlamda kullanıcıların yüzünü güldürmekte oldukça başarılı. Fiyatlar aşağıdaki gibidir:

1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT: 1 milyon 520 bin lira

1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT:1 milyon 885 bin lira

1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT: 1 milyon 855 bin lira

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