IMF: Orta Doğu'daki Jeopolitik gerilimler bölgesel ekonomilere risk oluşturuyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Orta Doğu ve Orta Asya Direktörü Jihad Azour, Orta Doğu'da yaşanan bölgesel zorluklara dikkat çekerek, jeopolitik gerilimlerin bölgedeki ekonomilere önemli ölçüde risk oluşturduğunu vurguladı. Özellikle Gazze ve İsrail'deki çatışmaların, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Azour, bu durumun ekonomik toparlanmayı zorlaştırdığını ifade etti.

Azour, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, yüksek belirsizlik ortamında MENA ekonomileri ile Kafkasya ve Orta Asya ekonomileri arasında dengesiz bir toparlanma beklendiğini aktardı. Bölgedeki büyüme beklentilerinin farklılık gösterdiğine işaret eden Azour, özellikle Kızıldeniz nakliyesindeki kesintiler ve üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte ekonomik büyümenin bu yıl zayıf kalmasının beklendiğini belirtti.

Ayrıca, Azour, CCA ekonomilerinin dayanıklılığını sürdürdüğünü ancak Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ticaret akışlarının değiştiğini ve enflasyonun birçok ekonomide tarihi eğilime yaklaştığını kaydetti. Buna ek olarak, bölgedeki kırılganlıkların hala devam ettiğini ve artan belirsizliklerle birlikte aşağı yönlü risklerin sürdüğünü vurgulayan Azour, Gazze ve İsrail'deki çatışmaların bölge ekonomileri için önemli bir risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.