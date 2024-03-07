İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu

Bankaların müşterilerden tahsil ettiği masraflar giderek artarken İş Bankası, müşterilerine yeni bir açıklama yaparak müjdeli bir haber duyurdu. Bankaların aldığı ücretler kendi cepleri yakarken halk da rakamlardan şikayet etmeye başladı.

Maaş ödemeleri, kira ödemeleri, fatura yatırmalar gibi birçok ödemenin giderek bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesiyle birlikte bankacılık kullanan vatandaşların sayısı da arttı. Bu süreç insanların bankalara ödediği maliyetleri de artırdı ancak asıl maliyet havale ücretleri ve EFT ücretleri oldu. Ödenen tutar giderek cüzdanınızı zorlarken, İş Bankası yeni bir müjdeyi duyurdu.

İŞ BANKASI'NDAN ÜCRETSİZ HAVALE İLE EFT İŞLEMİ NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?





İş Bankası açıklamasında şunları söyledi:

"İş Bankası'na üye olmanın en hızlı ve dijital yolu İşCep'ten geçiyor! Ücretsiz EFT'den yararlanın. Havale kolaylığı ve daha birçok avantaj sşzleri bekliyor!"

Kampanyanın şartları şöyle açıklandı:

İş Bankası üyesi olan bireysel müşteriler ve ticari/düzenli tacirler, İşCep'in "Müşteri olmak istiyorum" özelliğini kullanarak ücret muafiyetinden faydalanabilmektedir. Bu istisna İşCep'in bir yıllık İş Bankasının müşterisi olanlar için geçerlidir. Bu istisna tek seferde 211.100 TL'ye kadar olan işlemler için geçerlidir.

Mesai saatleri dışındaki FAST işlemleri istisna kapsamında değildir. Resmi tatil günlerinde gerçekleştirilen EFT/FAST işlemleri muaf değildir.

Mesai saatleri dışında ve gece geç saatlerde yapılan işlemler (iş günlerinde saat 16:00'dan sonra), EFT/FAST, EFT saatleri sonrası EFT, mobil havale, çoklu havale ve zorunlu havale, KKTC şubeleriyle yapılan havale işlemleri uygun değildir.

İstisna tanımı, İşCep'in "Müşteri olmak istiyorum" fonksiyonunu kullanarak İş Bankası müşterisi olarak kayıt olmanızı takip eden 7 iş günü içinde gerçekleşecektir. Bu durum İşCep ve İnternet şubeleri üzerinden yapılan işlemlerde geçerlidir.

İş Bankası promosyon koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Bu koşulları sağlayan İş Banası müşterileri banka hesaplarından EFT ile havale işlemlerini 12 ay boyunca tamamen ücretsiz gerçekleştirebilmektedir. Bu sayede ödenmesi gereken ücret miktarı ceplerinde kalır.