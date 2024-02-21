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İşçiye bir müjde daha! İki katı maaş+ yüzde 7 ek zam! Maaşlar baştan yazıldı

Seçimlere az bir vakit kala belediyelerin zam görüşmeleri de devam ediyor. Personelini mutlu etmek ve oy kaybetmemek amacıyla gün gün çeşitli belediyelerden zam açıklamaları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 13:02
İşçiye bir müjde daha! İki katı maaş+ yüzde 7 ek zam! Maaşlar baştan yazıldı

Asgari ücretli çalışan için 2024 yılının ilk ve son zammı Aralık ayında açıklanırken, Emekli ve memur için de yılın ilk 6 aylık dönemi için geçerli zammı da Ocak ayı itibari ile belirlendi. Yaklaşık yüzde oranında yapılan zamlı maaşların ilki Ocak ayı itibari ile ödenmeye başlarken, özel sektör zamları ile birlikte belediye zamları merak konusu olarak, çalışan birey tarafından yakından takip ediliyor. Seçimlere az bir vakit kala belediyelerin zam görüşmeleri de devam ediyor. Personelini mutlu etmek ve oy kaybetmemek amacıyla gün gün çeşitli belediyelerden zam açıklamaları yapılıyor. Belediye yetkilileri ve belediyenin bağlı bulunduğu sendikalar arasında düzenlenen toplu iş görüşmeleri sonrasında müjdel haber çalışanlara veriliyor. Gerek sosyal medya hesabından zam paylaşımı yapılabilirken, belediye başkanının çalışan ile bir araya gelmesi ile de zam açıklanabiliyor. Genel olarak ayakta alkışlatacak zam hesaplaması yapılıyor. Ve gün gün yüzde yüz üzerinde açıklamalar da sunulmaya devam ediyor.

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TOPLU GÖRÜŞME ZAMMI

Yeni düzenlenen toplu iş görüşmesi neticesi, çalışanı ayağa kaldırdı. Zam haberini duyan otobüs şoförü, otobüsü durdurarak halay çekmeye başladı. Çalışanı bu denli mutlu eden bir zam haberi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Düzenlenen toplantı sonrasında açıklaması yapılan zam oranı yüzde 107 olarak kayıtlara geçti.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zam açıklaması Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Seçimlerden sonrada beraber çalışmalarını sürdüreceklerini açıklayan Beyazgül, yüzde 107 zammın tüm emekçilere hayırlısı olmasını temenni etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye personeline yapılan zam sonrasında en düşük belediye çalışanının maaşı 34 bin liraya yükseldi. Yapılan bu zammın diğer belediyelere de öncülük edebileceği tahmin ediliyor. Öyle ki yapılan zam açıklamalarının gün gün devam edeceği biliniyor. Seçimlere kadar düzenlenecek olan toplu iş görüşmelerinin neticeleri işçinin lehine olarak seyredeceğe benzerken, başkanlar koltuklarını kaybetmemek için zam oranını yüksek tutacağı tahmin ediliyor.

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