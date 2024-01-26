İslam Memiş dibe çakılan gram altın için tarih verdi! Uçuşa hazır olun

Altın ve döviz piyasalarının uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki 1-2 hafta içinde gram altın için yeni zirvelerin beklenebileceğine dair önemli uyarılarda bulundu. Jeopolitik gerilimlerin devam ettiği ve küresel gelişmelerin piyasaları etkilediği bir dönemde, Memiş'in finans analizi yatırımcılara yön gösteriyor. Ayrıntılar haberimizde...

İslam Memiş dibe çakılan gram altın için tarih verdi! Uçuşa hazır olun
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Memiş, jeopolitik gerilimlerin devam ettiğini ve küresel piyasaları etkileyen faktörlerin olduğunu belirterek, bu çerçevede gram altın alımı için yeni hedefini açıkladı.

DOLAR BEKLENTİSİ 33 TL

dolar tl

Doların TL karşısındaki beklentisi hakkında konuşan Memiş, 30-33 lira aralığında bir beklentisi olduğunu ifade etti. Euro TL kurunun ise uzun vadeli yatırımcılara alım fırsatı sunabileceğini belirtti.

GRAM ALTIN O RAKAMA YÜKSELECEK

altın

Finans dünyasının önde gelen isimlerinden İslam Memiş, ons altın fiyatlarının gelecek dönemdeki seyrini değerlendirdi. Memiş, ons altın için 2038-2070 dolar aralığını izleyeceğini ve özellikle yılın ilk çeyreğinde 2150 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Ayrıca, gram altın için serbest piyasalarda 2050-2060 lira aralığında bir seyir gözlendiğini belirten uzman, önümüzdeki 1-2 hafta içinde 50 liralık bir yükseliş beklentisi olduğunu ifade etti. Memiş, bu artışın geçici geri çekilmelerle sonuçlanmayacağını, kalıcı bir yükseliş trendini işaret ettiğini belirtti.

Uzmanın yaptığı değerlendirmeye göre, altın piyasasında yaşanan bu hareketlenmeler yatırımcılara önemli fırsatlar sunabilir. Ons altın ve gram altın fiyatlarında yaşanabilecek yükselişlerle ilgili beklentiler, yatırımcıları cesaretlendirecek nitelikte. Memiş, altın piyasasındaki dalgalanmaların geri çekilmelerle sınırlı kalacağına dikkat çekerek, bu süreçte yatırımcıların dikkatli olmalarını, fırsatları değerlendirirken risk profillerini göz önünde bulundurmalarını önerdi.

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