İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği piyasalarda dikkat çekici uyarılar gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı son değerlendirmelerde özellikle Aralık ayına dikkat çekerek bir kriz uyarısında bulundu. Yatırımcılara sosyal medya üzerinden seslenen ünlü ekonomist, gram altın, dolar ve borsa yatırımı yapanların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Memiş, küresel piyasalarda yaşanacak dalgalanmalara dikkat çekerek, Kusursuz Fırtına ifadesini kullandı. İşte piyasalarda son durum ve İslam Memiş’in uyarılarının detayları.

ARALIK AYINDA PİYASALARDA KUSURSUZ FIRTINA BEKLENİYOR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda Aralık ayı için büyük bir kriz beklediğini belirtti. Yatırımcıların dikkatli ve tedbirli olmasını öneren Memiş, piyasaların "çatışma alanı" haline geleceği konusunda uyardı. Küresel ekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkilerine değinen Memiş, özellikle altın, dolar ve borsada büyük dalgalanmalar olabileceğini ifade etti.

Memiş, piyasalardaki belirsizliklerin artarak devam ettiğini ve yılın son çeyreğinde yatırımcıların gardlarını almaları gerektiğini söyledi. Özellikle şubat ayına kadar sürecek olan bu fırtına döneminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Memiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemlerden uzak durarak uzun vadeli stratejilerle hareket etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Piyasalardaki son durumu değerlendiren İslam Memiş, altın ve dolar yatırımı yapanlar için kritik açıklamalarda bulundu. Gram altın, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir grafik sergilerken, ons altının 2470 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirtti. Memiş, bu durumun alım fırsatları yarattığını ancak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ons altın tarafında bir süre daha alım pozisyonlarının oluşacağını ifade eden Memiş, dolar tarafında ise beklenmedik sert düşüşler yaşanabileceğini söyledi. Küresel ekonomideki belirsizliklerin, altın ve dolar piyasalarında manipülatif fiyat hareketlerine neden olabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların her iki piyasada da tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

BORSA VE KRİPTO PARA PİYASASINDA DA RİSKLER VAR

İslam Memiş, sadece altın ve dolar değil, aynı zamanda borsa ve kripto para piyasalarında da büyük risklerin olduğunu dile getirdi. Özellikle borsa yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini belirten Memiş, son haftalarda borsada yaşanan değer kaybının devam edeceğini öngördü. Borsada %1.67 oranında değer kaybı yaşandığını hatırlatan uzman, 9.400 puan seviyelerine kadar bir düşüş beklediğini ifade etti.

Memiş, bu düşüşlerin ardından tepki alımlarının geleceğini, ancak 9.800 puan seviyesinde kalıcılık sağlanması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde borsada sert dalgalanmaların devam edebileceği uyarısında bulundu.

Kripto para piyasasında da benzer bir tablo olduğunu vurgulayan Memiş, kripto para yatırımcılarının da dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Özellikle manipülatif fiyat hareketlerine karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade etti.

PETROL FİYATLARINDA MANİPÜLATİF HAREKETLER

Piyasalarla ilgili değerlendirmelerinde petrol fiyatlarına da değinen İslam Memiş, burada da manipülatif bir fiyatlama olduğunu belirtti. Petrol kuyularının artması ve depoların dolmasıyla birlikte fiyatların düştüğünü kaydeden ünlü ekonomist, bu durumun uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını ifade etti.

Memiş, petrol fiyatlarının azalmasıyla birlikte kısa vadeli dalgalanmalar yaşanacağını ancak bu durumun piyasalardaki genel tabloya çok büyük bir etki yapmayacağını söyledi. Petrol fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği ise küresel arz-talep dengesine bağlı olarak değişiklik gösterecek.

FED FAİZ KARARI VE ABD SEÇİMLERİ PİYASALARI ETKİLEYECEK

İslam Memiş’in dikkat çektiği diğer bir konu ise ABD’de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri ve 18 Eylül’de açıklanacak olan Fed faiz kararı oldu. Memiş, bu iki önemli gelişmenin piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olabileceğini belirtti.

Fed’in faiz kararının piyasalara yön vereceğini ifade eden Memiş, faiz indirimi ihtimalinin olduğunu ve bu durumun özellikle dolar ve altın üzerinde sert hareketlere yol açabileceğini vurguladı. ABD’deki başkanlık seçimlerinin ise piyasalar üzerinde belirsizlik yarattığını söyleyen Memiş, bu seçimlerin sonuçlanmasının ardından piyasalarda daha net bir tablo oluşabileceğini dile getirdi.

ARALIK AYI İÇİN KRİZ UYARISI

İslam Memiş, Aralık ayı için yatırımcıları uyararak kriz ayı olarak nitelendirdiği bu dönemde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Özellikle mortgage krizi ile ilgili beklentilerini paylaşan ünlü ekonomist, Aralık ayında büyük şirketlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Küresel piyasalarda yaşanacak gelişmelerin Türkiye’yi de etkileyebileceğini belirten Memiş, bu dönemde yatırımcıların temkinli hareket etmeleri gerektiğini yineledi.

Uzun vadeli yatırımların daha güvenli olacağını belirten Memiş, kısa vadeli kazanç peşinde koşanların büyük risklerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

YATIRIMCILAR İÇİN DİKKAT ÇAĞRISI

İslam Memiş’in yaptığı değerlendirmeler, piyasalarda Aralık ayında büyük dalgalanmalar yaşanabileceğini gösteriyor. Özellikle altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcılarının tedbirli olması gerektiğini belirten uzman, Kusursuz Fırtına olarak nitelendirdiği bu dönemde temkinli hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar devam ederken, yatırımcıların İslam Memiş’in uyarılarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Yatırımcılar için kritik gelişmelerin yaşanacağı Aralık ayı, özellikle dikkatle takip edilmesi gereken bir dönem olacak.