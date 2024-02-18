İster çalışan ister emekli fark etmiyor! Başvuru yapanlar 10 gün içinde 3.300 TL ödeme alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, eşi vefat etmiş olan ve hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olan kadınlar, bu destekten faydalanabilecekler. 3300 TL ödeme almak için başvurular, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup, başvuru için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor.

PTT ARACILIĞIYLA ÖDEMELER YAPILACAK





Ödemeler, PTT aracılığıyla her ay düzenli olarak yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesi ve ödeme süreci oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek. Böylece kadınlar, ekonomik açıdan daha güvende hissedecekler ve yaşamlarını daha rahat şekilde sürdürebilecekler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu bu destekle birlikte, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikalarının etkin bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu desteklerin yanı sıra, bakanlık tarafından sunulan diğer yardımlar arasında elektrik tüketim desteği, Aile Destek Paketi ve doğalgaz yardımı gibi önemli destekler de bulunuyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini sağlayarak toplumsal refahın artırılmasına katkı sağlayan bu destekler, devletin sosyal politikalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Kadınların güçlenmesi, toplumun genel refahı ve kalkınması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.