İster prefabrik ister betonarme... 100.000 TL'den az ödeyerek ev sahibi olma yolu devletten!

Hükümet tarafından ihtiyaca göre şekillenen çok sayıda devlet desteği bulunuyor. Bu destekler yapılan başvurunun değerlendirme süreci sonrasında onay alması durumunda ödeniyor. İşsizlere, sosyal sigortası olmayanlara, kadınlara, yaşlılara, engellilere, çocuklara sağlanan destekler, bireysel ya da aile bazlı ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Destekler, aylık ihtiyaçların karşılanması adına düzenli olarak sağlanabilmekte iken, kii destekler tek seferlik de verilebiliyor. Bu destekler arasında son zamanlarda dikkat çeken barınma destekleri olurken, deprem ülkesi olmamız sebebiyle prefabrik ev desteği yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’de yaşayan vatandaşlar için bir süredir barınma desteği sağlanıyor. Hükümet, bireylerin kendi bahçeli evlerine sahip olmalarını kolaylaştırmak amacıyla bir destek programı başlatırken, bu program kapsamında, prefabrik evlerin alımı için mali yardım sağlanıyor. Bu evler, hem bütçe dostu hem de dayanıklı olmalarıyla tanınıyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan başvuruların kabul edilmesi ve uygun şartların sağlanması durumunda kendi evlerini inşa etmeleri için 300.000 liraya kadar maddi destek sunuyor. Bu destekle, prefabrik evlerin maliyetinin büyük bir bölümü karşılanabiliyor.

PREFABRİK EVLER REVAÇTA

Prefabrik evler, sadece ekonomik olmakla kalmıyor, aynı zamanda deprem gibi doğal afetlere karşı da oldukça dirençli yapılar olarak biliniyor. Ayrıca, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilen bu evler, çevreye olan duyarlılıklarıyla da dikkat çekiyor.





Prefabrik evler konusunda bir çok kampanya da mevcut iken bu özel kampanyalar sayesinde, 2+1 planında ve 59 metrekare büyüklüğünde bir prefabrik ev, sadece 394.900 lira gibi cazip bir fiyata sunuluyor. Devlet tarafından sunulan destek ile birlikte bu fiyat neredeyse bedavadan biraz pahalıya geliyor. Özellikle gelir seviyesi düşük veya orta derecede olan aileler için konut edinme hayallerini gerçekleştirmek adına büyük bir kolaylık sağlıyor.

Hükümetin sağladığı bu destekler, prefabrik ev sahibi olmayı düşünenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Başvurular Aile Bakanlığı aracılığı ile tamamlanıyor. Oturulamayacak kadar eski eski evi olan ya da taşınmazını tarlasına kurmak isteyen dar gelirli birey, bu destekten faydalanıyor. Bakanlık tarafından sunulan yardımlarla, kendi evlerini kurma hayali kuran birçok kişi için bu hayal artık daha ulaşılabilir bir hedef haline geliyor.