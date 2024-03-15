Kadına Mart- Mayıs ayında binlerce lira kazandırıyor! Duyan kadın kendini ormana atıyor

Ülkenin sadece belirli kesimlerinde yetişen bir mantar türü, bölge halkının özellikle de kadınların geçim kaynağı haline gelmiş bulunuyor. Ülkemizde hatta dünyada nadir bulunan mantar çeşidi ile geçimini sağlayan kadınlar, kilo başına bin lira kazanıyor. Senenin belli vakitlerinde doğal olarak yetişen ve toplanan bu mantar, köy pazarlarında yerli yabancı turistler tarafından oldukça ilgi görüyor.

Muğla'nın kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşın geçim kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı Mart ve Mayıs ayları arasında doğal ortamlarda yetişmekte. Ormanlık ve dağlık bölgelerde yetişen nadide mantarın kilosu 1000 TL'den alıcısına ulaşıyor. Muğla'da vatandaşın oldukça tercih ettiği ve yemeği yapılarak tüketilen kuzu göbeği mantarı, kadınların ekonomik hayatını canlandırma konusunda destek sağlarken dağlık bölgelerde toplanan bu mantar türü kilosu 1000 TL'den satılıyor.





Doğanın mucize şifası

Muğla halkının önemli geçim kaynağı haline gelen kuzu göbeği mantarı, geçimini köy ürünlerini satarak sağlayan kadınlara büyük destek sağlıyor. Muğla'nın dağlarında yetişen ve doğal ortamlarında bulunan kuzu göbeği mantarının birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle de suyunun kaynatılarak içilmesi sağlık açısından büyük önem arz ettiği belirtilmiş bulunuyor.

Sadece mevsimlik çıkıyor

Bölge halkı kuzu göbeği Mevsimi gelmesi ile birlikte kendine ormanlık ve dağlık alanlara atarak mantar aramaya 2 ay boyunca devam ediyor. Mart ayı ilk çıktığı dönem olarak bilinen mantarın fiyatı bu süreçte oldukça yüksek seyrederken mayıs ayına doğru aşağı yönlü bir seyir izliyor. Muğla'nın doğal zenginlik kaynağı olarak bilinen kuzu göbeği mantarı sağlık açısından önemi olduğu gibi ekonomik olarak da önemli bölgeleri kaynağı oluyor.