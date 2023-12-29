Kamu bankasından 7500 TL maaş alan emekliye müthiş destek! 9500 TL ödeniyor

Kamu bankacılığı deyince akla gelen ilk isimlerden olan Halkbank, son zamanlarda emekli bankası olarak da anılıyor. Emekliye sağladığı avantajlı kampanyalar ile zor günlerine ışık tutan Halkbank emekli kredisi kampanyaları ile tercih sebebi olabiliyor. Halk Bankası başlattığı kampanya kapsamında emekliye 2 ödeme birden veriyor. Emekliye özel mini kredi imkanı ile şipşak hesaplara tanımlanacak acil ödemelerde kullanılacak 5 bin lira kredi imkanı sağlayan Halkbank, yeni emekli maaş müşterisine ek olarak 5 bin liraya varan ek ödeme imkanı sağlıyor. Banka tarafından 7'den 70'e her bireye uygun kapsamlı kampanyalar mevcut iken özellikle de son zamanlarda emekliye özel fırsatlar oldukça dikkat çekiyor.





HALKBANK MİNİ KREDİ

Halk Bankası resmi internet sitesinde bir çok avantajı bir arada barındıran emekli kredisi kampanyasını açıklamış bulunuyor. Yüksek meblağlı kredilerin yanı sıra şipşak kredi olarak tanımlanan emekliye anında 5 bin lira ödeme mini emkli kredisi sayesinde sağlanıyor.

5.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %3,85 faiz oranıyla elde edebileceğiniz açıklanırken, geri ödemesi ise esnek ödeme planları ile belirlenebiliyor.

• Aylık eşit taksitli,

• Artan taksitli,

• Azalan taksitli,

• 3 ayda bir eşit taksitli,

• Serbest ödemeli olarak sunulan Halkbank mini emekli kredisi faiz oranı ise yüzde 3,85 olarak açıklanmış bulunuyor. 5.000 liraya kadar tahsis edilen bu kredi geri ödemesi 36 ay vade ile ve aylık 302,37 TL olarak ödenebiliyor.





Halk Bankası tarafından sağlanan bu destekten emekli maaş müşteri faydalanırken ödemenin maksimum 5 bin lira olacağı açıklanmış bulunuyor. Emekli için süregelen emekli promosyonu kampanyasından da ek olarak faydalanılacağı belirtilirken, bu kapsamda 5 bin liraya varan karşılıksız ödeme sunulabiliyor.

HALK BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank güvenilirliği le emeklinin uğrak adresi olmakta. Halk Bankası yeni maaş müşterilerine 5 bin liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Bu kapsamda 7.500 TL en düşük emekli maaşı alan emekli, 4500 TL karşılıksız ek ödeme alıyor.

Halkbank tarafından düzenlenen bu iki kampanyaya katılan 7500 TL maaş alan emekli, 9500 TL'ye varan ek ödeme hakkına sahip oluyor.