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Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Kasım ayı indirimleri uzun zamandır alışveriş tutkunları tarafından bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:43
Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Kasım ayı indirimleri uzun zamandır alışveriş tutkunları tarafından bekleniyor. Kasım ayına girilmesi ile birlikte her sene gelenek haline gelen indirim tufanları da kopmaya başlamış bulunuyor. Her marka kendine has özel indirim ve avantajlarını açıklarken, son dakika alışveriş severleri ayağa kaldıracak indirim oranının Yüzde 50 + Yüzde 40 olduğu açıklanmış bulunuyor.  


BELLA MAİSON İNDİRİM GÜNLERİ 

Bella Maison, ev dekorasyonunda fark yaratmak isteyenleri Kasım ayında özel bir kampanyaya davet ederken, yüzde 50 indirime ek olarak uygulanacak olan yüzde 40 indirimde, gönülleri fethedip cepleri ferahlatacak. "Evsane İndirim Günleri" kapsamında, yüzde 50 + yüzde 40'a varan indirimlerle birbirinden özel ürünlere sahip olma fırsatı sunulacak.  

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi


Bilindiği üzere Bella Maison'un tasarım ekibi, özgün el çizimi desenlerle süslenen ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu özel kampanya sayesinde marka, her alanda yaratıcılığını ön plana çıkartırken, Sofra takımlarından yatak odası tekstiline, dekoratif objelerden aydınlatma ürünlerine kadar birçok farklı kategori, bu indirimler kapsamında alıcılarını bekliyor. 


BELLA MAİSON KASIM AYI KAMPANYASI 


Kasım ayı boyunca sürecek olan kampanyanın amacı, müşterilerin ceplerinden daha az ödeme çıkması adına düzenlenirken, Bella Maison, seçili ürünlerde yüzde 50 ile yüzde 40 arasında değişen indirimler sağlıyor. Bella Maison’un "Evsane İndirim Günleri" kampanyası, ile birlikte yenilenmeyen ev kalmayacak.  

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