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Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

Arabuluculuk örneklemeleri devam ediyor. Senede iki kere zam uygulamasını devreye sokan ev sahiplerinin diğer bir alternatifi de kademeli artış olabileceği konuşuluyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:44
Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

Hayat koşullarının git gide zorlaşması ve artan ürün hizmet zamları, konut sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Öyle ki özellikle de kiracı- ev sahibi davalarının artmasına mahal veren bu durum özellikle de kira artış oranı uygulamasının devreden kaldırılması ile baş göstereceğe benzemekte. Kiracılar ve ev sahipleri arasında artan zam gerilimi kira artışıyla alakalı olarak yaşanan gerginlikler sebebiyle bu soruna çözüm arayışı hız da kazandı. Hem kiracı hem de ev sahibi için son zamanlarda yoğun olarak kullanılmaya başlayan arabuluculuk sistemi ile sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ülke genelinde yaygınlaşmaya başlayan bu uygulama ile birlikte çeşitli örnekler de oluşmaya başlıyor. 

KİRA TEKLİFLERİ HAVADA UÇUŞUYOR

Kira artış oranlarının piyasa şartlarına göre sağlandığı günümüzde devreye giren arabuluculuk sistemi ile iki tarafında beğenisini kazanabilecek yorumlar yapılmaya başlandı. Bir çok farklı öneri ortaya atılırken, Bu önerilerden biri de, yılda iki kez kira zammı uygulaması olarak gündeme çıktı. 

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KİRALARDA KADEMELİ ARTIŞ

 Arabuluculuk örneklemeleri devam ediyor. Senede iki kere zam uygulamasını devreye sokan ev sahiplerinin diğer bir alternatifi de kademeli artış olabileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olayda emekli bir ev sahibi kiracısının aylık 4 bin lira ödemesinin, piyasanın çok altında kaldığını belirterek kirayı 24 bin lira çıkartmak istedi. Arabuluculuk sisteminin devreye girmesi ile iki tarafından onayınu alan zamda ödemeler ilk 6 ayda 8 bin TL’ye, ikinci 6 ayda ise 14 bin TL’ye yükseltilmiş. 

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SENEDE İKİ KERE ZAM OLACAK MI?

Kira artış oranı uygulamasının devreden alınması ile birlikte kiracıları kara kara düşündüren zamlar yapılmaya başladı. Alınan önlemler çerçevesinde ise kiraya senede iki kere zam yapılması talepleri sunulurken, ilk 6 ay ve sonraki 6 ay şeklinde kira fiyatları belirlenebiliyor. kiracıların yükümlülüklerini kademeli olarak artırmalarına yardımcı olan bu sistem ile Ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki gerilimin azaltılması hedefleniyor. 

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Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

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