Kıyıda köşede yatırımı olan müjde! 122.000 TL arttıracak formül Ekim'de açıklandı

Mevduat faizlerinde yaşanan artışlar getirilerin kat be kat artmasına mahal verdiği şu günlerde yatırımcı en güvenilir yatırım aracı olarak kabul etmeye devam ediyor. Politika faizlerinin artması en çok mevduat faizlerini etkilerken, sıkılaşma politikaları ve TL'nin değer kazanması amacıyla arttırılan faizlerden j-kat be kat mevduatlarda etkileniyor. Kıyıda köşede yatırımı olan vatandaş mevduat hesaplarına yönelirken, ay ay faiz oranlarına ek olarak bankaların özel fırsatları da takip ediliyor.

Ekim ayı itibarıyla da Türkiye'de faiz oranlarında artış yaşanmışken 1 milyon lirası olan vatandaş bir senede doğru hesap ve doğru yatırımla kazancına 700 bin lira ekleyebiliyor. Türk Lirası mevduat faizleri yüzde 71 seviyesine yaklaşarak yatırımcıların ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Yüksek faize yatırım yapanların kazançları, yıllık bazda oldukça etkileyici rakamlara ulaşırken, banka banka faiz oranı araştırmaları da vade sonu gelen vatandaşın en çok araştırma konusu oluyor. Son aylarda uygulanan para politikaları, enflasyon üzerinde belirleyici bir rol oynamış durumda bulunurken, enflasyonun yüzde 49,38 seviyesine ulaşması, Merkez Bankası'nın politika faizini yüksek tutmasıyla doğru orantılı olarak yorumlanıyor. Özellikle 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 54,80'e kadar ulaşırken, yatırımcıların bu sayede daha yüksek getiri elde etmesi sağlanıyor.

BİLEŞİK FAİZ ORANLARI DA ARTIYOR

Yıl boyunca mevduat faizinin yüzde 54,80 seviyesinde kalması durumunda 1 milyon lira mevduat bırakan yatırımcılar, bileşik faiz getirisi ile 709 bin lira kazanabilirken, 500.000 TL'nin 181 günlük getirisi de merak ediliyor.

HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR

Faiz oranlarında yaşanan bu hareketlilik, yüksek kazanç elde etmek isteyen yatırımcıları en yüksek faizi veren bankalara yönlendirmeye devam edeceğe benziyor.

BANKA BANKA FAİZ ORANLARI

Mevduat faizi hesaplamasında en dikkat çeken üç banka Getirfinans, TEB ve Denizbank olarak ortaya çıkarken, Faiz oranları da şu şekilde hesaplanmış bulunuyor. 500.000 TL'si olan yatırımcının 181 günlü kazanç hesaplaması şu şekilde;

GetirFinans: Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %52

181 gün Vade: 122.150,27 TL net kazanç

TEB: Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %44,5

181 gün vade: 104.532,45 TL net kazanç

Denizbank Hoşgeldin Faizi

181 gün vade: %50 faiz oranı ile kazanç 120 bin liraya kadar yükselebiliyor.