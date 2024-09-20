KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TL'ye geçiş ve kur korumalı mevduatlardan çıkışın hızlanması adına devlet tarafından bazı politikalar uygulanmaya devam ediyor. Hal bu iken Kur Korumalı Mevduatlar ne zaman sona erecek sorusu merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz gün KKM'lerle ilgili yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler, yatırımcının dikkatini çekeceğe benziyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan değerlendirmede döviz cinsinden mevduatla ilgili yeni stratejiler açıklanmış bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün katıldığı video konferansta Türkiye ekonomisine dair önemli bilgiler paylaştı. Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasıyla ilgili sürecin kademeli olarak sona ereceğini belirten Şimşek, piyasa stabilitesinin korunmasına öncelik vereceklerini vurguladı.

KKM'den KADEMELİ ÇIKIŞ DÖNEMİ BAŞLADI

KKM sistemi, geçtiğimiz senelerde Türk Lirası'nın değer kaybına karşı vatandaşları koruma amacıyla başlatılmıştı. Ancak, KKM sistemi uzun vadeli olarak ülke ekonomisine yük olmaya başladı. Döviz kurunda yaşanan baskı sebebiyle kademeli olarak kaldırılması adına çalışmaların sene başından itibaren başladığı belirtilmiş bulunuyor.

KKM'LERDE YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ

Bakan Şimşek katıldığı toplantıda verdiği demeçte , KKM'nin toplam mevduattaki payının yüzde 10'un altına düştüğünü ve bu oranın daha da azaltılacağını ifade ederken, bu durumun ekonomiye olumlu olarak yansıdığını nve TL'nin değer kazanmaya başladığını ifade etti. Mevcut çıkşlarda piyasanın etkilenmemesi adına çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şimşek, özellikle de kademeli olarak bir yaklaşım sergileneceğini belirtti.

CARİ AÇIK DÜŞÜYOR

Mehmet Şimşek tarafından cari açık dengeleri ile alakalı bilgilendirme yapıldı. Geçtiğimiz sene Geçen sene cari açığın yüzde 4 civarında olduğunu ifade eden Şimşek hedefin yüzde 1.7 olduğunu ifade etti.

OVP HEDEFİNE ULAŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanı, Orta Vadeli Program (OVP)'nin hedeflerinden de bahsetti. Gelir dağılımının adil bir şekilde ilerlemesinin hedeflendiğini belirten Şimşek, ülkenin büyüme hızında da yükselişin bu sayede sağlanacağını sözlerine ekledi

ŞİMŞEK'TEN ÜLKE EKONOMİSİ DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Şimşek'in dahil olduğu zirvede ülkenin ekonomik durumu gözler önüne serildi. KKM'den kademeli çıkış, cari açığın düşürülmesi gibi ekonomik gelişmelerin ülke ekonomisinin gelişmesinde katkısının büyük olacağı belirtilirken, piyasalarda da güven ortamının olıştuğu ifade edildi.