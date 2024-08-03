Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Son yıllarda konut piyasasında arz talep dengesi bozulurken, bu durum da fiyatların kat be kat artışı olarak vatandaşın karşısına çıkıyor. Artan konut fiyatlarının üzerine konut kredisi fazileri de yüzde 3'ten yukarı tırmanırken, kredi ödemesi büyük bir yük olarak geri dönüyor. TCMB kararları gereğince politika faizlerinde yaşanan artış, konut kredisi faizlerini de etkilerken, geçtiğimiz sene başında yüzde 2'ye ulaşmayan faiz oranları an itibari ile yüzde 3 üzerinde seyrediyor. Konut talebinin düşmesine mahal veren bu durumun kısa süre içerisinde konut patlamasına mahal vereceği konuşuluyor.

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Konut sektöründe tanınmış ünlü isimler alım gücü zaten düşen vatandaşın, kredi kullanamaması ve fiyatların artmasından mütevellit konut alımının durma noktasına geldiğini belirtirken, bu durumun bu şekilde ilerleyemeyeceğini belirtenler de var. öyle ki yeni yapılan bir açıklamada kredi faiz balonunun patlayacağı ve bu düşüşün de kademeli olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.





KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

TCMB tarafından geçtiğimiz Haziran- MArt döneminde ay ay politika faizi artırım kararı alınmıştı. TL'nin değer kazanması ve KKM'lerin azalmasına yönelik alınan bu kararlar kredi faizlerini de etkiledi. Konut kredisi faizlerinde yaşanan artışi geri ödemeleri kat be kat arttırdı. Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada konut kredisi faizlerinde kademeli düşüşün başlayacağı tarih verildi.

Uçar, konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'e kadar düşeceğini öngörürken, artan talep akabinde konut fiyatlarında ciddi bir artışa neden olacağı uyarısında bulundu. Pandemi süreci sonrasında konut fiyatlarında yaşanan artışın son 1 senedir durağan seyrettiği belirtilirken, bu duraklamanın , sektördeki temsilcilerin faiz indirimleri beklemesine yol açtı. Uçar tarafından yapılan açıklamada gelecek olan faiz indirimlerin in konut alımına yöneleceğini ve yaşanan arz artışı ile birlikte fiyatların artacağı ifade edildi.





FAİZ İNDİRİMİ EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Uzman isim tarafndan yapılan değerlendirmede politika faizinde indirim döneminin Eylül'de başlayacağı ifade edildi. Bu durumda faizlerin düşürülmesiyle birlikte vatandaşların alım gücü artacak ve konut talebi hızla yükseleceği belirtilirken, faiz indirimleriyle birlikte fiyatların iki katına çıkabileceği öngörüsü sunuldu.

FAİZLERDE KADEMELİ DÜŞÜŞ

Eylül ayı itibari ile faizlerde kademeli bir düşüşün yaşanacağı belirtidli. Bu faiz indiriminin 2026 yılına kadar kademeli olarak devammedeceğini belirten isim, 2026 yılında konut kredilerinde yüzde 1 oranında faiz görüntüsünün yakalanılacağına dikkat çekildi.