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Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Ev fiyatları da son yıllarda kat be kat artmış bulunuyor. Artan bu fiyatlara ek olarak kredi faizlerindeki artış da hayallerin ertelenmesine mahal verebiliyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:53

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:53

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Konut sahibi olmanın zorlukları, vatandaşın hayallerini yıkmaya devam ediyor. Kira fiyatlarının artması sonrasında kiracılar ev sahibi olabilmek adına yatırımlarına ek olarak bankalara yönelebiliyor. Ev fiyatları da son yıllarda kat be kat artmış bulunuyor. Artan bu fiyatlara ek olarak kredi faizlerindeki artış da hayallerin ertelenmesine mahal verebiliyor.

TCMB; TL değerlenmesi adına sıkılaşma politikasına devam ediyor. Haziran ayından beri yapılan artış, kredi kullanıcılarını zor durumda bırakabiliyor. Bu artış ile Yaz mevsimi öncesinde 2,00-2,05 arasında olan kredi faiz oranları şu sıralar 5'e kadar çıkabilmekteyken, bu durum da vatandaşın geri ödemesi konusunda sıkıntılar yaratabiliyor. Bankalar kredi hizmeti satabilmek adına bazı kampanyalar düzenleyebiliyor. Düzenlenen kampanyalarda uzun vade, düşük faiz gibi olanakları, müşteriyi cezbederken, ev sahibi olma hayallerini de arttırıyor.

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Akbank'ta konut kredisi kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Akbank tarafından açıklanan konut kredisi kampanyası düşük faiz imkanı ile dikkat çekiyor.

Akbank tarafından sunulan kampanya ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilecek bir adım olarak biliniyor. Başlatılan kampanya kapsamında %2,80'den başlayan faiz oranları, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. İlk evini alacak olan vatandaşa 2,80 faiz imkanı sunan Akbank, diğer konut ihtiyaçları için ise 3,20'den başlayan faiz oranlarını açıkladı.

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Maksimum 120 aya kadar vade imkanı sunan banka, müşterinin bütçesine en uygun şekilde ödeme planı oluşturması imkanını da sağlıyor. Akbank mobil uygulaması, internet bankacılığı ya da şubeler aracılığı ile başvurular; istenen belgelerin teslim edilmesi akabinde kolayca tamamlanabiliyor. Düzenli gelire sahip olan, kredi notu uygun olan ve 18 yaşını dolduran herkes Akbank konut kredisi kampanyasından faydalanabiliyor. Akbank resmi internet isminde yer alan bilgilerde vade olarak 24 ay vadeyi seçen bireye özel olarak 3,40 faiz oranı sunulurken, 60 ayda 3,15 faiz oranı ve 120 ayda da %2,80 faiz oranı uygulanabileceği açıklanmış bulunuyor

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Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

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