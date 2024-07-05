Kredi kartı limitlerinde tsunami! Bunu yapmayanın limiti şak diye düşecek

Ülkemizin ekonomisinin düzeltilmesi adına Maliye Bakanlığı ile TCMB ortaklaşa çalışmaları devam ediyor. enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı limitlerine yönelik kısıtlamalar bu çalışmaların başında geliyor. Geçtiğimiz aylarda kredi kartı taksitlendirmesine gelen sınırlama akabinde kredi kartından sağlanan kredi avansları ile alakalı olarak limit ve vade çalışmaları gündeme gelirken, yeni çalışmanın kredi kartı limit düzenlemesi adına olduğu açıklandı. Bu kapsamda kredi kartlarında limitlerin, vatandaşın maaşına göre şekilleneceği ve belirlenen oran üzerinde limiti olan vatandaşın, limitlerin düşürüleceği açıklandı. Alınan tedbir kararları doğrultusunda kamu ve özel bankaların harekete geçtiği ve limit düzenlemesine kısa sürede başlayacağı iddia ediliyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ortak çalışmaları kapsamında vatandaşın cebinin kuvvetlenmesi hedefleniyor. Ekonominin düzenlenmesi adına atılan adımların kişisel anlamda da borç batağına sürüklenmeyi engellemesi amacı güdülüyor. Son 2 ay öncesinde politika faizleri ay ay arttırılarak, ekonominin düzelmesi adına pozitif etki sergilediği bilinirken, yeterli olmaması sebebiyle bir çok yeni uygulamaya devreye alınmaya başlıyor.





Ekonominin düzelmesi adına kredi kartı kullanımlarının sınırlandırılması gerekliliğine karar verilmesi akabinde, bankalara gönderilen talimatlarla limitlerde yeni düzenlemelerin gelmesine karar verildi. Kredi kartı limitlerinde önemli değişikliklerin yapılacağı ön görülürken, söz konusu uygulama ile alakalı olarak bankalara talimat gönderildiği de biliniyor.

BDDK'DAN KREDİ KARTI LİMİT AYARI

Ülkemizde bankaların, birey maaşının kat be kat üzerinde kredi kartı limiti sunduğu biliniyor. Vatandaşın maaşının kat be kat üzerinde seyreden bu limitler ile vatandaşın borç batağına girmesinin önünün kesilmesi hedefleniyor. Yüksek limitler ile bankaların yüksek tutarlı alışverişlere vatandaşı ittiği gözler önüne serilirken, BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda kredi kartı limitlerinin findeks notuna göre belirlenmesinin önün kesilmiş bulunuyor. Hal bu iken artık limitler kredi puanına göre değil, maaşa göre şekillenecek.

Riskli müşterilerde yeni kredi kartı limiti, maaşının 4 katı olarak düzenlenebilecek iken, risk içermeyen grupta olanların ise limiti maaşının en fazla 8 katı olabilecek. Asgari ücretli maaş alan bireylerin bile kredi kartı limitinin 200 bin lirayı aştığı şu dönemde düzenlenecek olan uygulama ile birlikte tutar asgari ücretin 4 ila 8 katı arasında seyredecek. Yapılacak olan çalışmalar sonrasında bankaların limitlerinin inceleneceği ve yüksek limitlerin otomatik olarak düşürüleceği açıklandı.