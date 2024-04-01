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Kredi kartı taksitli alışveriş devri kapandı! Giyim alacakları da ilgilendiriyor

1 Nisan itibari ile kredi kartı kullanımında önemli değişikliklerin ortaya çıkarıldığı açıklandı. Bu kapsamda kredi kullanan vatandaşa taksit sınırlandırılması getirildiği açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 12:25
Kredi kartı taksitli alışveriş devri kapandı! Giyim alacakları da ilgilendiriyor

Son günlerde kredi kartı kullanımı ile alakalı olarak bir çok sıkılaşma uygulamasının devreye gireceği konuşulmaktaydı. Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak taksitli nakit avanslarda taksit sayısı azami 3'e düşürülmüştü. imdi ise kredi kartından taksitli alışveriş yapılmayacağı konusunda iddialar konuşulmaya devam ediyor. Konu ile alakalı olarak sosyal medyada bir çok açıklama mevcut iken konu ile alakalı gözler, resmi makamlardan yapılacak açıklamaya çevrili bekliyor.

1 Nisan itibari ile kredi kartı kullanımında önemli değişikliklerin ortaya çıkarıldığı açıklandı. Bu kapsamda kredi kullanan vatandaşa taksit sınırlandırılması getirildiği açıklanırken, bu uygulamanın sonradan taksitlendirme seçeneğinde uygulanacağı belirtildi. Bir çok yaptığı market, giyim, teknoloji gibi kalemlerde kredi kartı kullanıp, sonradan ekstra taksit seçeneği ile kredi süresini uzatabilmekteydi. hu durum geri ödemelerin aylık olarak zorlamaması adına sağlanırken, alınan kararlar doğrultusunda bu uygulamanın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

kredikartı

KREDİ KARTINA SONRADAN TAKSİT KALDIRILDI 

Enflasyon kontrol altına alabilmek adına kredi kartı kullanımının kısıtlaması hedefleniyor. Bu kapsamda yeni kararlar bir bir açıklanmaya devam ediyor. Tüketim çılgınlığı yaratan sonradan taksitlendirme uygulamasının devreden kaldırılması ile birlikte yüklü ve fazla alışveriş yapılıp vatandaşın belinin bükülmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

 sağlık, eğitim, vergi ve sigorta ödemeleri haricindeki tüm ödemelerde sonradan taksitlendirme işlemlerinin devreden çıkarıldığı açıklanırken, bankalar da konu ile alakalı rakam ve sınırlamalarını açıklamış bulunuyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklama da belirli tutar üzerindeki alışverişlerde taksitlendirmenin kaldırıldığı açıklanırken, bin TL ile 100 bin TL arası sağlık ve eğitim, bin TL ile 25 bin TL arası vergi ve sigorta ödemelerinin bugün itibari ile faizsiz 4 aya kadar taksitlendirilebilecek iken, sonradan taksitlendirme uygulaması sadece bahsi geçen harcamalarda sağlanabilecek.

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