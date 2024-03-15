Kripto para düzenlemesi seçim sonrası Meclis'e gelecek!

Yaklaşık 10 milyon kripto varlık hesabı olan yatırımcıları ilgilendiren bir düzenlemeyle ilgili sona gelindi. Altın ve döviz kuru gibi ardı ardına rekorlar kıran kripto para düzenlemesi, seçim sonrasında Meclis'e sunulacak.





Kripto para alım satımı yapanlar dikkat! Meclis, 31 Mart yerel seçimlerine odaklanırken, seçim sonrasında gündeme gelecek olan düzenlemelerle ilgili hazırlıklar devam ediyor. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, düzenleme hakkında detayları paylaştı.

İleri, ABD'de federal anlamda kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin olmadığını, Avrupa Birliği'nde ise "MiCA" adında bir düzenlemenin Aralık 2024'te yürürlüğe gireceğini belirtti. İleri, Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalıştıklarını ve bu doğrultuda Meclis'e sunacakları kanun teklifi üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Türkiye'de kripto varlıkların oldukça ilgi gördüğünü ve yaklaşık 10 milyon kişinin kripto varlık hesabı bulunduğunu açıkladı. Bu alanda bir düzenlemenin gerekliliğini vurgulayan İleri, vatandaşları korumak ve Türkiye'nin bu alanda önünü açmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.





Düzenlemenin temel amacının yasal bir çerçeve oluşturmak olduğunu belirten İleri, bu sayede sektördeki oyuncuların ve yatırımcıların korunmasını hedeflediklerini ifade etti. İleri, düzenlemenin inovatif ve sektörün önünü açıcı nitelikte olduğunu ve sektör paydaşlarının mevcut tasarıyı büyük ölçüde desteklediğini söyledi.

Düzenlemenin kripto varlıklarla ilgili temel tanımları yapacağını ve bu alandaki hizmet sağlayıcılarını düzenleyeceğini belirten İleri, detayların ilerleyen süreçlerde ikincil düzenlemelerle hayata geçirileceğini dile getirdi.

Ömer İleri, kripto varlık sahiplerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak da çalışmalar yürüttüklerini ve sektördeki paydaşların görüşlerini aldıklarını belirterek, yatırımcıların ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesi ve korunması amacıyla çalıştıklarını vurguladı.