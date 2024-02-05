Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Bunu yapmayan artık kullanamayacak

Kripto Hesapları İçin Kimlik ve Fotoğraf Talebi Üzerine KVKK Kararı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının üyelerinden kimlik ve fotoğraf bilgileri talep etmelerinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla uygun olduğuna karar verdi. KVKK'nin bu kararı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanıcılarından kimlik bilgilerini almasının kanunlara aykırı olmadığını belirtiyor.

Buna örnek olarak, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına üye olan bir kişi, platformdaki üyelik seviyesini yükseltmek için başvuruda bulundu. Veri sorumlusu konumundaki hizmet sağlayıcı, bu talebi karşılamak amacıyla kişinin kimliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafını ile vesikalık fotoğrafını talep etti. KVKK, bu tür bilgi taleplerinin mevcut yasal düzenlemelere uygun olduğuna ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un kapsamında yer aldığına hükmetti. İşte detaylar...





KRİPTO HESAPLARI İÇİN KİMLİK VE FOTOĞRAF TALEBİ ÜZERİNE KVKK KARARI

Kurum, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşteri kimliklerini doğrulamak ve suç gelirlerini önlemek amacıyla belirli bilgileri talep etmelerini meşru bir çaba olarak değerlendirdi. KVKK'nin bu kararı, kripto varlık piyasasındaki hizmet sağlayıcılarının kullanıcılarının güvenliğini ve ticaretin şeffaflığını artırmak amacıyla belirli kimlik doğrulama adımlarını uygulamalarının önemini vurgulamaktadır.





Kripto Hesapları İçin Kimlik ve Fotoğraf Talebi Üzerine KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının üyelerinden kimlik ve fotoğraf bilgileri talep etmelerinin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla uygun olduğuna karar verdi. KVKK'nin bu kararı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kullanıcılarından kimlik bilgilerini almasının kanunlara aykırı olmadığını belirtiyor.

Buna örnek olarak, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına üye olan bir kişi, platformdaki üyelik seviyesini yükseltmek için başvuruda bulundu. Veri sorumlusu konumundaki hizmet sağlayıcı, bu talebi karşılamak amacıyla kişinin kimliğinin ön ve arka yüzünün fotoğrafını ile vesikalık fotoğrafını talep etti. KVKK, bu tür bilgi taleplerinin mevcut yasal düzenlemelere uygun olduğuna ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un kapsamında yer aldığına hükmetti.

Kurum, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşteri kimliklerini doğrulamak ve suç gelirlerini önlemek amacıyla belirli bilgileri talep etmelerini meşru bir çaba olarak değerlendirdi. KVKK'nin bu kararı, kripto varlık piyasasındaki hizmet sağlayıcılarının kullanıcılarının güvenliğini ve ticaretin şeffaflığını artırmak amacıyla belirli kimlik doğrulama adımlarını uygulamalarının önemini vurgulamaktadır.

KVKK'ya Yapılan Başvuru Üzerine Alınan Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir kişinin veri sorumlusu tarafından gereğinden fazla ve ölçüsüz olarak kişisel verilerinin işlendiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Başvurucu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dayanarak yapılan inceleme sonucunda kişisel bilgilerinin silinmesini talep etti.

KVKK, yaptığı inceleme sonucunda, veri sorumlusu olan kripto varlık hizmet sağlayıcısının, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüğü olduğunu belirtti. Kararda, veri sorumlusunun kullanıcı tarafından yapılan işlemleri tespit ve teyit edebilmesi amacıyla kişisel verileri isteyebileceği ifade edildi. Talep edilen kişisel verilerin işlenmesinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen hukuki işleme şartına uygun olduğuna hükmedildi.

KVKK, başvurucunun kişisel verilerinin silinmesi talebinin öncelikle veri sorumlusuna iletilmesi gerektiğini ifade ederek, şu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verdi. Bu karar, KVKK'nın kişisel veri işleme süreçleri ve başvurular konusundaki değerlendirmelerine yönelik bir örneği temsil etmektedir.