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Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!

Kurban Bayramına az bir vakit kala kurban kesecekler bunu yapmazsa yandı. Karar açıklandı

Yayın Tarihi: 13.05.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:30
Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!

Kurban Bayramına az bir vakit kaldı. Kurban kesmek adına bütçe hazırlıkları şimdiden başlarken, özellikle de kurban kesilecek yerler ile alakalı araştırmalar da başladı. Eskiden her evin bahçesinde kurbanlar artık mazide kaldı dedirtecek gelişmeler mevcut. Kurban keserken ya da kestirirken uyulması gereken bir çok kural mevcut. Bu kurallar özellikle de büyük şehirlerde 1 Haziran itibari ile yürürlüğe girecek. Türkiye’de, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, kurban kesimi ile alakalı sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla yeni yönetmelikler hayata geçirildi. Özellikle İstanbul’da, kurbanlık hayvanların şehre girişi 1 Haziran itibarıyla başlayacağı belirlenirken bayramdan önceki 15 gün boyunca satış yerlerinin faaliyete sokulacağı açıklandı. Diğer şehirlerde ise bu sürecin 1 ay öncesine kadar sağlanabileceği belirtildi. Diyanet İşleri Bakanlığı’nca oluşturulan tedbirler Resmi Gazete de yayımlanarak onay aldı.

kurban

Alınan kurallar ise şu şekilde belirtildi. Her il ve ilçede, Kurban Hizmetleri Komisyonları oluşturulacak ve bu komisyonlar, satış ve kesim alanlarının belirlenmesi, hazırlanması ve denetlenmesinden sorumlu olacaklar. Kurban kesimi için eğitim kurslarının verileceği belirlenirken, kesimlerin randevu sistemiyle yapılması sağlanacak.

Yukarıda bahsi geçen kurallara uymayanlar ve kesmek adına hayvana eziyet çektirenler ise cezai işlemlere maruz bırakılacak. Kurban ibadetinin daha düzenli ve insani koşullarda gerçekleştirilmesini amaçlayan bu kurallar, hayvan haklarına saygı göstermeyi hem de halk sağlığını korunması adına düzenleniyor.

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