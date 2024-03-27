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Kuyumcuların ters köşesi perişan etti! Gram altın alıp satanlar şimdi yandı

Altın piyasasında altın fiyatlarının ani yükselişi kuyumcuları bir kez daha haklı çıkardığı görülüyor. Fiyat artışlarını açıklayan kuyumcular, geleceğe yönelik yeni tahminlerde de bulundu. Peki, bir gram altının fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 27.03.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:48
Kuyumcuların ters köşesi perişan etti! Gram altın alıp satanlar şimdi yandı

Altın piyasasına ilişkin çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatlarının aniden artmasıyla gram altın açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. Rekor her geçen dakika daha da yükselirken, altın yatırımcıları da ciddi oranda kar elde etti. Altına para yatıranlar bu fiyat artışlarından inanılmaz kazançlar elde etti. Altın fiyatlarının geleceği de merak konusu. Bu konuda kuyumculardan yorumlar geldi.

Şu ana kadar kuyumcular değerlendirmelerinde haklı çıktı. Altının gramı için rekor tahminlerde bulunan kuyumculardan da yeni değerlendirmeler geldi. Kapalıçarşı'daki kuyumculardan Ümit Bahçekapılı, konuyla ilgili açıklamasında, "Altın çoğu yatırımcıyı oldukça şaşırtan bir fiyat artışı yaşadı ama bizi şaşırtmadı. Bu tür fiyat artışları beklediğimizi duyurmuştuk. O zamanlar altın alan zarar etmez, bizi dinleyen kâr eder demiştik. Şimdi diyoruz ki film henüz bitmedi. Şimdiye kadar sadece fragmanını gördük. Altın bulabileceğiniz hâlâ pek çok yer var." ifadelerini kullandı.

ALTININ BÜYÜMESİ DURMAYACAK!

Gram altın alıp satanlar şimdi yandı

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren Ümit Bahçekapılı, şunları söyledi:

“Altın onsunda çok ciddi bir saldırıya tanık olduk. Bir günde fiyatı 50 dolardan fazla artan bir ons altın var. Gerçekte, bu tamamen FED politikasından kaynaklanmakta. FED faiz indirimi sinyali verdiğinde altın fiyatları artıyor. Bakın, yalnızca sinyal verildi diyoruz. Faiz oranları henüz düşmedi. Piyasa henüz faiz indirimini fiyatlamadı. Şu anda insanlar sadece artan faiz indirimi ihtimalini düşünüyor. Bir olasılığın altının fiyatını nasıl etkileyebileceğini daha önce görmüştük. Fed bu yıl faiz indirimine başladığında altın fiyatlarını düşük tutmak imkansız olacak."

Gram altın fiyatı tahmini hakkında değerlendirmelerde bulunan Ümit Bahçekapılı, “2.533 TL'yi aşan gram altınla karşı karşıyayız. Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının yükselişe devam edeceği biliniyor. Dolar ve ons altın döviz kuru kalıcı olarak mevcut seviyelerde kalmayacak. Bu da altının gramına etki edecek. Bu şu an için inandırıcı gelmeyebilir fakat gram altının fiyat tahminimizi 2024 sonu itibarıyla 4.000 ila 4.500 TL civarına çıkardık.” dedi.

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