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Meclis kararı 09,00’da açıklandı! Anne babaları kahreden haber yüzde 100 zamlandı

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması maaş zamlarının ortaya çıkması adına önem arz ederken, bu kapsamda artan maliyetlerden sebepli olarak ve ÖTV zammının da devreye girmesi ile birlikte ürün ve hizmet zamları uygulaması da şekillenmeye başladı.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 09:38
Meclis kararı 09,00’da açıklandı! Anne babaları kahreden haber yüzde 100 zamlandı

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması maaş zamlarının ortaya çıkması adına önem arz ederken, bu kapsamda artan maliyetlerden sebepli olarak ve ÖTV zammının da devreye girmesi ile birlikte ürün ve hizmet zamları uygulaması da şekillenmeye başladı. Zamlanan hizmetler arasında kreş hizmetlerinin de olduğu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan son dakika karar doğrultusun belediyeye bağlı kreş fiyatlarının arttırıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon 1200 TL olarak kreş fiyatlarının yeni dönemde 2500 TL olacağı belirtildi. Bu kapsamda belediyeye ait kreşlerin ücretleri %100 zamlanarak 1.200 TL'den 2.500 TL'ye çıkarıldı.

zam

KREŞ ZAMMI MECLİSTE ONAY ALDI

İBB Meclisi'nin Temmuz ayı üçüncü toplantısı geçtiğimiz gün düzenlendi. Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından verilen teklifte "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerine zam yapılması gerekliliği belirtildi. Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından sunulan bu revize onay aldı. Onay alınan karar doğrultusunda kreş ücretlerinde %100 artışa gidileceği kamuoyuna sunuldu.

HALK ZAMMA ŞOK OLDU

Öğrencisini yeni dönemde belediye kreşine vermek isteyen ebeveyn, yapılan yüzde 100 zam karşısında adeta şok oldu. Planlamasını yapan vatandaşın bu zam karşısında gider masraflarını gözden geçireceği bilinirken, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda büyük tepkilere yol açtığı ortaya çıktı.

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Meclis kararı 09,00’da açıklandı! Anne babaları kahreden haber yüzde 100 zamlandı

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