Memurlara 345 TL şoku! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, sizin de kesilmiş olabilir!

Memurların toplu sözleşme ikramiyesi CHP’nin başvurusuyla iptal edildi. Anayasa Mahkemesi’nin dün verdiği kararla, 2 milyonu aşkın memurun aylık 538 TL alacağı ödeme durduruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP’yi eleştirdi.



Işıkhan memur maaşlarının 345 TL azalacağını duyurdu. Işıkhan “Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2’sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, CHP, Anayasa Mahkemesi’ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP’dir” ifadelerini kullandı. Sendika üyeliği olan memurlar 345 TL ek gelirden oldu.





MEMUR MAAŞINDAN KESİNTİ OLACAK MI?

Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iptal kararının 2 milyonu aşkın kamu görevlisinin aylıklarında 345 TL azalmaya neden olacağını belirterek, karara tepki gösterdi. Işıkhan, AK Parti hükümetlerinin emekçilerin yanında olduğunu ve iptal kararına karşı gerekli adımları atacaklarını söyledi.