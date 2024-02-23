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Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Özellikle de son zamanlarda yatırım aracı olarak vatandaşın en çok yöneldiği mevduat hesapları, tercih edilmeye devam ediyor. Hesaplamalar da bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. İşte en yüksek oranlar...

Yayın Tarihi: 23.02.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 14:47
Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

Özellikle de son zamanlarda yatırım aracı olarak vatandaşın en çok yöneldiği mevduat hesapları, tercih edilmeye devam ediyor. Mevduat hesapları bankaya teslim edilen yatırımın belirli bir vadede ve oranda değer kazanması anlamını taşımaktadır. Mevduat faizi yatırımcılar için güvenli bir yatırım aracı olarak bilinirken, başvuru işlemleri kolaylığı sayesinde de tercih edilebilirliği yüksektir. 

Mevduat hesaplarındaki faiz oranları bankaların kendi politikalarına göre değişkenlik gösterirken, Merkez Bankası'nın belirlediği politika faizine göre de değişmektedir. Özellikle de yaz mevsiminden beri mevduat faiz oranları tcmb kararları ile birlikte yükseliş eğilimi sergilemektedir. 

TL

MEVDUAT FAİZLERİ ARTIYOR

Döviz kurunun yüksek seyretmesi, Enflasyonun artması, Merkez Bankası'nın faiz artırımı gibi kararlar ile birlikte 22 Şubat TCMB toplantısı sonrasında mevduat faizi oranları son 2 ayın zirvesine ulaşmış bulunmaktadır Ortalama olarak bakılacak olunursa en fazla kullanılan vade olan 32 günlük TL mevduatı ortalama %46 faiz vermektedir. Bu kapsamda 1 milyon TL'lik yatırımı olan vatandaş 32 günlük faiz getirisini merakla araştırmaktadır. Aylık maaş getirirsİ bakımından tercih edilen tutar, 32 günlük mevduat vadesi olarak bilinirken süre sonunda ortalama getiri 38.000 TL civarında seyretmektedir. 

Mevduat faiz oranları yatırımcıların karar vermesi konusunda büyük önem arz etmektedir. Faiz oranı arttıkça getirİ oranı da artmaktadır. Ekonomide tasarrufun arttırılmasını sağlayan mevduat faiz oranlarının yüksekliği tercih edilebilirliği de arttırmaktadır. Vatandaş, yatırımını bankadan çekip daha yüksek getirili yatırım araçlarına yönelebilmekteyken bu düşüş ekonomideki tasarruf oranını azaltıp yatırım harcamalarını da yükseltebilmektedir. Mevduat hesaplarında belirlenen Faizler ülke genelindeki ekonomik durumu da ortaya koyabilmektedir. Mevduat faizlerinin yükselmesi ekonomik sorunların oluşmaya başladığını işaret ederken, düşmesi ise ülke ekonomisindeki iyileşmeye geçiş dönemini belirtmektedir. 

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ DEĞİŞTİ

Hal bu iken son zamanların zirvesine varan mevduat faizlerinde 1 milyon TL'nin bankalara göre getirileri hesaplanmış bulunmaktadır.

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ING MEVDUAT HESABI

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

ALTERNATİFBANK MEVDUAT HESABI

Mevduat oranı: Yüzde 47

32 günlük getiri : 39.145 TL

FİBABANKA MEVDUAT HESABI

Mevduata verilen oran: Yüzde 46

32 güne net getiri: 38.312 TL

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Mevduat faizlerine yeni başkan dokunuşu! Son 2 ayın zirvesine çıktı! İşte o oranlar!

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