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Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Evinde engelli ya da muhtaç yaşlıya bakmakla yükümlü olan bireyin hak sahibi olabileceği Evde Bakım Maaşı ile alakalı olarak, Temmuz ayında açıklanan enflasyona oranla artış yapılacağı belirtilirken, ödemelere ramak kala tutar araştırması da başlamış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:21
Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Hükümet tarafından dar gelirli, ihtiyaç sahibi bireylere yada hanelere yönelik olarak sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Yaşlı, genç, kadın, erkek, sigortalı sigortasız fark etmeksizin her destek kalemi için farklı başvuru şartı mevcut iken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklerle alakalı tüm bilgilendirmeler yapılmaya devam ediyor. Devlet, Aile Bakanlığı aracılığı ile dar gelirlinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayat koşularının enflasyon karşısında zorlaşmaya devam ettiği şu günlerde dar gelirliye ilaç gibi gelecek ödemeler yapılmaya ve ihtiyaç görülen kalemlerde yeni destekler açıklanmaya devam ediyor. Bu destekler arasında aylık maaş olarak ödenen ve milyonlarca hanenin faydalandığı evde bakım maaşı ile alakalı detaylar gelmeye devam ediyor.

Evinde engelli ya da muhtaç yaşlıya bakmakla yükümlü olan bireyin hak sahibi olabileceği Evde Bakım Maaşı ile alakalı olarak, Temmuz ayında açıklanan enflasyona oranla artış yapılacağı belirtilirken, ödemelere ramak kala tutar araştırması da başlamış bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama tüm hak sahibi bireyleri sevindirirken, Ağustos ayı ödemelerinin zamlı yapılacağı belirtilmesi akabinde tutar araştırması hız kazanmış bulunuyor. evde bakım maaşlarının enflasyon verileri dikkate alınarak artırılacağı açıklanırken, yapılan hesaplamalarda evde bakım maaşının 7.000 TL’den yüzde 20 oranında artış göstereceği belirtilmiş bulunuyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR

Senelerdir devam eden ve yaşlı ve engelliye bakan dar gelirli hanelere sağlanan evde bakım maaşı alabilmek için ilk şart haneye giren gelir tutarı olarak biliniyor. Bakımının üstlenildiği yaşlı ya da engellinin sağlık raporunun göz önünde bulunulduğu başvurularda bakmakla yükümlü olunması ve aynı hanede yaşanması gerekliliği mevcut.

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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı SYDV’lere yapılan başvurular sırasında Gelir durumu belgesi

• Engelli sağlık kurulu raporu

• Bakıma muhtaçlık durumunu gösteren belgeler

Isteniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları için sorgulama e-devlet platformu üzerinden tamamlanıyor. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sekmesinde hesaplara aktarılan tutar ve tarih bilgisine ulaşılabiliyor. Öte yandan SMS ile maaş sorgulaması yapmak isteyenler için 4747 numarasına "BAKIYE" mesajı göndererek güncel maaş bilgilerine ulaşmaları mümkün.

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