Nakit derdine düşenlere sıfır faizle 25.000 TL kredi! Son tarihi kaçıran pişman olacak

Sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleri 25.000 Türk lirasına kadar ulaşarak vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu kampanyalar ile kredi arayanların faiz yükü hafifliyor ve ödeme planlarının hazırlanması kolaylaşıyor. Bu tür maddi destekler vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına ve mali yükün hafifletilmesine yardımcı oluyor.





Yeni sunulan sıfır faizli kredi ve nakit avans seçenekleriyle vatandaşlara 25 bin liraya kadar önemli bir destek sağlanacak.

YENİ KAMPANYALAR

ENPARA: Yeni müşteriler için %0 faizli kredi seçeneği. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay, aylık taksit 1.666,67 TL.

GARANTİ BBVA: Yeni müşterilere özel kampanya, faizsiz kredi imkanı ve 25.000 TL'ye varan komisyon kampanyası ve ayrıca 3 ayda taksitle 15.000 TL'ye kadar faizsiz ve hizmet taksiti alma imkanı da sunuluyor.

DENİZBANK: Yeni müşterilere özel 18.12.2023 - 30.04.2024 tarihleri ​​arasında geçerli 3 ay faizsiz nakit avans seçeneği. Kredi tutarı 10.000 TL, kredi vadesi 3 aydır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI: 1 Nisan 2024'ten 30 Nisan 2024'e kadar yeni müşterilere 15.000 TL'ye kadar özel faizsiz nakit avans seçeneği sunuluyor.

QNB FİNANSBANK: Yeni müşterilere %0 faizle özel kredi seçeneği sunuluyor. Kredi tutarı 10.000 TL, vade 6 ay, aylık taksit 1.666,67 TL.

AKBANK: 27 Mart -22 Nisan 2024 tarihlerinde Akbank müşterilerine yeni müşterilere özel %0 mobil ile 20.000 TL 6 ay ihtiyaç kredisi seçeneği.