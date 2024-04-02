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Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

TCMB faiz artırım kararlarının etkisi devam ediyor. Yaşanan artışlar mevduat faizleri, krediler ve kredi kartlarını etkiliyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 17:41
Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

TCMB Haziran ayından beri ay ay politika faizlerinde artışa gidiyor. Sadece TCMB yeni başkanı Fatih Karahan'ın göreve başladığı ay sabit bırakılan politika faizi, Mart ayında da sıkılaşma politikaları gereği 500 puan arttırıldı. Faiz yüzde 50'ye yükselirken, bu yükselişin mevduat faizlerine katkısı da pozitif oldu. Hal bu iken yatırım aracı olan mevduat faizlerine yönelim süregeliyor. TL'nin kullanılması adına ve KKM'lerden çıkışın sağlanması adına alınan bu kararlar ile birlikte TL'ye geçişlerde hızlanma olduğu açıklandı.

TCMB faiz kararlarının etkisi ile birlikte bankalar da mevduat faizlerinde artış yoluna gitti. Bu faizlere bir de bankanın müşteri kapsa yarışında verdiği ek kampanyalar eklenince getiriler adeta arşa çıktı. Kenarda birikimi olan vatandaşın TL üzerinden mevduatlara yöneldiği şu günlerde en çok araştırılan konu ise hangi bankanın ne kadar mevduat faizi verdiği konusu oldu. Her banka kendi bütçesi ve hesaplamasınca yeni müşterilere özel olarak faiz imkanı sağlıyor. Yatırım tutarı arttıkça, getiri de artarken, mevduattaki paranın işlenmesi adına uzun vadelere daha fazla faiz oranları da açıklanabiliyor.

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MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Her banka yeni müşterisine özel olarak faiz hesaplamalarını da sunuyor. Bu kapsamda son güncellemeler ile birlikte faiz oranlarının yüzde 60'a dayandığı biliniyor. 150.000 TL yatırımı olan vatandaş 92 günlük yatırımının mevduat hesaplarına aktarması durumunda vade sonunda 20 bin liranın üzerinde kazanç sağlayabiliyor. 7 ay önce aynı tutardaki getiri bu ödemenin yarısı olarak bilinirken, mevduat faizlerindeki artışın devam edeceği ve bir nebze de olsa enflasyonun önüne geçileceği tahmin ediliyor.

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150.000 TL MEVDUAT GETİRİSİ

Bankalar müşterilerine özel olarak sunduğu kampanyalarını Nisan ayında da güncelledi. Akbank,Odeabank, ONPlus ve Denizbank geçtiğimiz ay verdikleri rakamlardan bir tık üzeri mevduat faizi sunarken bu faizlerinin belirli tutar üzerinde olması ya da vade sayısının 32 günden fazla olması gibi şartlar bulunabiliyor.

Yukarıda adı geçen 4 banka mevduat faizi hesaplamalarında faiz oranlarını yüzde 56'ya kadar çıkarttı. Bu kapsamda yapılan hesaplamalarda 150.000 TL yatırımı olan bir vatandaş, 92 günlük vadeli mevduata bağlaması durumunda vade sonu kazancı 20.114 TL olarak hesaplandı.

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Nisan'da da arşa çıkmaya devam! O 4 banka 150.000 TL'ye 20.114 TL ödüyor

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