O banka yapılmayanı yaptı! 6 ay kredi ödeyene 1 ay hediye

Bankalar gerek KOBİ olarak gerekse de bireysel olarak kredi desteklerine devam ediyor. Kimi zaman dikkat çeken kampanyalarda düşük faiz oranı ve uzun vade seçeneği ile birlikte öteleme kredi fırsatları da tercih edilebilme özelliğini arttırıyor. Bankalar tarafından orta ya da küçük şirketi olan ve eksiği olup da tamamlamak isteyen KOBİ'lere yönelik destekler devam ediyor. Şekerbank tarafından Aralık ayında başlayan kampanyanın süresinin uzatıldığı açıklanırken, öte yandan erteleme imkanı da sunulduğu belirtilmiş bulunuyor. 6 ay düzenli kredi geri ödemesi sağlayan bireye özel 1 ödeme dönemi atlatma hakkı da sağlanıyor.





Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'yla (TESK) ortaklaşa başlatılan Şekerbank kredi kampanyasında esnafa düşük faizli ve ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlene toplantı sonucunda TESK ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Şekerbank yetkilileri uygun faiz oranları ile kapılarının esnafa açıldığını belirtti.

Banka ile TESK arasında imzalanan protokol gereğince 100.000 TL'ye varan kredi imkanı geri ödemesi konusunda esnek ödeme yöntemleri sunacak. TESK üyelerini ilgilendiren kredi için başvurular esnafın banka şubesine gitmeden oturduğu yerden işlemini tamamlamasını sağlayabilecek.





Esnafa EFT, havale ve FAST işlemleri de bedavaya gelecek. 20 bin TL’ye kadar KMH ve 20 bin TL’ye kadar Business Kart imkanı sunan banka Yeni Kredi Kartı Müşterilerine 75 TL “hoş geldin” bonusu ödemesi anında yapacak.

3 ay anapara ödemesiz dönemli olarak sunulan kredi kapsamında ödenen 100.000 TL kredi artan taksit imkanı ile de sağlanabilecektir.