O bankada hesabı olan yaşadı! 7500 TL tek seferlik nakit destek verilecek

İş Bankası özel promosyonlarla müşterilerine büyük avantajlar sunmaktadır. Kampanya kapsamında yeni ve mevcut müşterilerin hesaplarına 5 Şubat 2024'e kadar geçerli olmak üzere 7.500 TL'ye kadar bonus ödemesi gerçekleştirilecek. Hemen harekete geçin ve bu fırsattan yararlanın..

"Yeni hesap sahiplerine 1500 TL bonus"

İş Bankası hesabı olanlara müjde! Yeni promosyonumuzla hesabınıza 1500 TL'ye varan bonus aktarılacak. Bu büyük fırsattan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey çok basit. Ayrıntılar için aşağıya bakın...

İş Bankası kampanya detayları:

İş Bankası ikramiye ödeme kampanyasına bir yenisini daha ekledi. Müşteriler, süresi 15 Şubat 2024'te sona erecek olan bu promosyondan yararlanma şansına sahipler. Kampanya 19 Ocak 2024'te başlayıp 5 Şubat 2024'e kadar sürecek. Bu süre zarfında müşterilere 7500 TL'ye kadar puan kazanma fırsatı sunulacağı bildirildi.





Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Kampanyaya katılmak çok kolay! İş Bankası müşterileri İş Cep ya da Maksimum mobil uygulamasından başvuru yapabilirler. Müşteriler, ETS'ye kayıtlı belirli otellerde başvuru tarihinde İş Bankası Banka Kartı veya Maximum Kart ile yaptıkları alışverişlerden Maxi Puan kazanma fırsatına sahiptir.

Müşteriler, satın alma tutarına göre maksimum puan kazanabilirler. İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlar, birikmiş puanlarınızı bir sonraki alışverişinizde maksimuma kadar kullanmanızı sağlar. Örneğin:

30.000 TL ile 49.999 TL arasındaki alışverişlerde 2500 TL Maxi Puan kazanın. 50.000 TL ile 99.999 TL arasındaki alışverişlerinizde 5.000 TL Maxi Puan kazanın. 100.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde 7.500 TL Maxi puan toplayabilirsiniz.