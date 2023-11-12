O bankada hesabı olana talih kuşu kondu! 12 ay boyunca bu işlem tamamen ücretsiz

İş Bankası, müşterilerine yönelik önemli bir kampanya başlattı. Bankanın açıklamasına göre, İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olan kişilere 1 yıl boyunca EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacak.

Kampanya kapsamında, İşCep'ten "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğiyle İş Bankası'na kaydolan bireysel ve gerçek ticari müşteriler, 50.000 TL'ye kadar olan tek seferdeki EFT/havale işlemlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Ancak tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında yapılan işlemler, bu istisna kapsamında olmayacak.





Ücretsiz işlem imkanı, müşterilerin İşCep üzerinden İş Bankası'na kayıt olmalarını takiben 7 iş günü içinde tanımlanacak. Kampanya kapsamında İşCep ve İnternet Şubesi kanallarından gerçekleştirilecek işlemler için geçerli olacak.

Bankanın sunduğu bu avantajlı kampanya ile müşterilerine önemli bir tasarruf imkanı sunulmuş olacak. Özellikle dijitalleşen bankacılık sisteminde, kampanyalarla müşteri memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.