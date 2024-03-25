O bankada hesap açtıranın faiz derdi bitiyor! Anında faizsiz 30.000 TL kredi verilecek

Denizbank tarafından faizsiz taksitli kredi kampanyasının detayları açıklandı.

Bankalar faizsiz olarak hazırlanan kredi kampanyalarını peş peşe açıklamaya başladılar. Son dakika açıklamasına göre ise, Denizbank'ın 30 bin TL'lik faizsiz ve taksitli olarak hazırlanan kredi kampanyasının başladığı açıklandı. Banka duyurusuna baktığımızda 20 bin TL faizsiz kredi, 10 bin TL'nin de faizsiz nakit avans şeklinde verileceğini görüyoruz. Bu yazımızda kredi kampanyasının detayları yer almaktadır.

20.000 TL Yüzde 0 Faizli Kredi - Kampanya detayları

Yeni DenizBank müşterileri, 22 Şubat 2024 – 22 Mart 2024 tarihleri ​​arasında MobilDeniz uygulamasını indirerek ve “Müşteri ol” butonu ile ilk kez uzaktan müşteri olma işlemini tamamlayarak kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya kapsamında yukarıda belirtilen DenizBank üyelik sürecini tamamlayan ihtiyaç kredisi müşterileri, hayat sigortası yaptırmayı tercih etmeleri halinde 1 ila 1.849 KKB puan aralığında 6 aya varan vade ve %1,99 faiz oranıyla 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabilecek. 1.850 ile 1.900 puan aralığında olan yeni müşteriler, 20.000 TL'ye kadar 6 aya varan vade ve %0,00 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabilecekler.





Yüzde 0 faizle 10.000 TL Kampanya detayları

Kampanya 16 Mart 2024 – 15 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir. 16 Mart 2024 - 15 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında MobilDeniz uygulamasını indirdikten sonra ilk defa DenizBank müşterisi olanlar ve kredi kartı başvurusundan sonra onaylanan kart sahibi müşterilerin kişiselleştirmeleri MobilDeniz uygulaması, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı ve DenizKartım üzerinden yapılmaktadır.

Bu kampanya bireylerin ana kredi kartlarında geçerlidir. Ek Kartlar, Business kart, İşletme kartları, Üretici Kartları, Net Kartlar ve Banka kartları kampanya kapsamında dahil edilmemiştir.

Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir. Kampanyadan yararlanmak için kayıt tarihinde açık durumda olan DenizBank bireysel kredi kartınızın bulunmaması gerekmektedir.

6 Kasım 2023 tarihinden itibaren kartınızı kapatıp yeni kart almanız durumunda kampanyaya katılamayacaksınız.