O bireye müjde! 45.000 TL'ye ek 20.000 TL hibe edilecek

Devlet tarafından geri ödemesiz olarak bir çok destek sağlanıyor. Dar gelirliye sosyal destek adı altında dağıtılan desteklere ek olarak iş kuracak olan bireye özel de destekler bulunuyor. Bu destekler hibe programı adı altında bazı koşılları taşıyan kişilere sağlanıyor. İstihdamın sağlanması adına kendi işini kuracak olan bireye özel olarak sunulan destek programında İŞKUR tarafından 65.000 TL hibe verileceği belirtilirken, 5.000 TL kuruluş işlemleri desteği, 15.000 TL işletme gideri desteği ve 45.000 TL kuruluş desteği olarak sunuluyor.

Pandemi sonrasında artan işsizlik rakamları, vatandaşı kendi işini kurmaya yönlendirirken, bunun için nakdi bulunmayan vatandaşa çeşitli destekler sağlanmaya devam ediyor . Bu destekler arasında yer alan hibeler işsizliğin ortadan kalkması adına adeta ön ayak olabiliyor. Belli şartları taşıyan bireye özel olarak başlatılan programlarda başvuru şart ve koşulları, detayları merak ediliyor. İŞKUR tarafından başlatılan ve bir süredir devam eden destek Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında 65 bin lira hibe desteği sağlanıyor.





İŞKUR HİBE PROGRAMLARI

Hibe desteğinden faydalanamk isteyen bireyin en az şirketin yüzde 50'sine sahip olması durumunda KOSGEB Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlamış olan bireye sunulan hibeden, desteklenen sektörlerden birinde iş kurma şartına bir çok destek sağlanıyor.

KOSGEB internet sitesinden online olarak yapılabilen başvurular sırasında başvuru için istenen belgelerin yüklenmesi durumunda işlem tamamlanabilmekte iken başvuru değerlendirme süresi sonrasında bizzat sonuç başvuru yapan bireye iletilmektedir.

İŞKUR HİBESİNDEN FAYDALANACAK SEKTÖRLER

Tarım ve Hayvancılık

Gıda

Tekstil

Madencilik

Makine ve Metal Ürünleri

Kimya ve Plastik

İnşaat

Turizm

Hizmet Sektörlerini kapsayan hibe programında işletme gideri desteği, kuruluş desteği ve kuruluş işlemleri desteği başlıkları altında 3 çeşit ödeme yapılmaktadır. Bu üç ödeme için toplamda 65 bin liraya kadar hibe ödemesi verilmektedir.