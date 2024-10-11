O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gün gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli mesleklerden biri olan öğretmenliğe verilen önemin ispatı adına alınan kararlar dorultusunda aylık 10. 300 TL nakit destek ödemesi yapılacağı belirtilirken, söz konusu ödemeler 280.000 öğretmeni ilgilendirecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve mecliste görüşülmeye başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin statüsünü ve haklarını sil baştan oluşturacak özel formül hesaplamalarını içerirken, öğretmenlikte 20 yıl şartına destek ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Kulislerde ortaya atılan iddialara göre, Meclis'te görüşülmesi beklenen ve kısa bir süre sonra imzalanacağı ve onay alacağı tahminleri sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte, 20 yılını dolduran öğretmenlerin ayda 10.300 TL başöğretmen tazminatı alacağı ön görülüyor.

ÖĞRETMENLİKTE YENİ STATÜ: BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMANLIK

Yeni düzenleme ile birlikte, öğretmenler için uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarının senelere göre verileceği belirtilirken, bu unvanlara ulaşmanın yolu, Meclis'ten geçmesi beklenen yeni öğretmenlik meslek kanununun onaylanmasından geçiyor. Bu sayede yeni öğretmenlerle senelerce öğretmenlik yapmış kişilerin maaş farkı almasını sağlanacak.

280.000 ÖĞRETMENE BAŞÖĞRETMENLİK UNVANI GELİYOR

Düzenleme aşamasında olduğu öğrenilen yeni yasa ile birlikte 20 yılını dolduran öğretmenler için doğrudan başöğretmen unvanı verilecek. Yaklaşık 280.000 öğretmenin bu haktan yararlanacağı belirtilirken, ayda 10.300 TL ek ödeme yapılacağı da iddia ediliyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN GÜVENLİK YASASI DA GELECEK

Öğretmenlik meslek kanunu, sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda öğretmenleri koruma anlamında da kapsamlı yenilikler getireceği tahmin ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemelerinden biri olarak değerlendirilen bu kanun, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak maddeleri de içerecek.

İLK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Öğretmenlik meslek kanunu, Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Onay sürecinin ardından resmi gazetede yayımlanacak olan bu önemli düzenleme, eğitim camiasının tarihinde büyük bir değişim olarak kabul edilecek.

